Gli occhiali da sole sono tra gli accessori più glam e più utilizzati: ecco come scegliere il modello perfetto in base alla forma del viso.

Occhiali da sole in base al viso

Con il ritorno della bella stagione e del sole splendente, tra gli accessori più utili e in voga ci sono gli occhiali da sole.

I modelli che si vedono nei negozi e nei siti di e-commerce sono molti, super diversi tra loro. Come scegliere quello più adatto per ognuno?

Per prima cosa è fondamentale riconoscere la forma del proprio viso. Non a tutti infatti stanno bene gli stessi modelli di occhiali e così come per i vestiti è importante adattare la scelta alle proprie caratteristiche personali. Perché se è vero che per essere alla moda è utile scegliere i modelli di tendenza, ancora più importante è farlo con criterio.

Scegliere l’occhiale giusto permette di armonizzare la forma del viso, minimizzare i difetti e accentuarne i pregi e le caratteristiche migliori del viso. Proprio per questo, solitamente anche i vari siti come Zalando hanno delle vere e proprie guide per selezionare il modello più adatto. Scegliere la forma sbagliata vuole infatti dire andare a enfatizzare parti del viso che non sono il proprio punto forte.

Per rendere il tutto più semplice, ecco quindi come scegliere i modelli di occhiali da sole in base alla forma del viso.

Viso tondo

Il viso tondo ha angoli smussati, non si estende in lunghezza, ma con gli zigomi pronunciati non ha linee squadrate. Fronte e mascella sono equidistanti. Via libera quindi a occhiali da sole nella forma aviator, ma anche a a forme più spigolose che rendono maggiormente armonioso il viso.

Viso ovale

Scegliere gli occhiali da sole in base alla forma del viso non è sempre semplice. Il viso ovale è però generalmente quello più regolare e versatile, su cui si adattano la maggior parte delle forme di occhiali. Gli zigomi sono leggermente più ampi rispetto alla parte inferiore del viso, quindi le forme preferite dovrebbero essere quelle quadrate o tonde. Attenzione solo ai dettagli. Se si ha ad esempio un naso importante, evitare occhiali piccoli e dalla montatura minimal, scegliere invece modelli più grandi. La regola base è infatti la proporzione.

Viso quadrato

Forma squadrata con lineamenti ben definiti e talvolta spigolosi. Il viso quadrato è sempre ben riconoscibile e per quanto riguarda gli occhiali da sole ha bisogno di forme che armonizzino le linee e non le induriscano maggiormente. Ecco perché sono da prediligere gli occhiali con forme poco geometriche e rettangolari. I modelli migliori sono quelli allungati a gatto.

Viso triangolare

Il viso triangolare presenta la parte superiore evidentemente più larga rispetto a quella inferiore, generalmente a punta con guance molto fini. L’attenzione su un viso triangolare solitamente si focalizza sulla fronte, ecco perché con gli occhiali serve dare volume anche nella zona delle guance. I modelli migliori sono infatti quelli grandi arrotondate. Le montature possono essere importanti e super colorate, l’importante è evitare forme troppo squadrate e occhiali piccoli.