Per questo inverno 2024 2025 c’è il ritorno dell’eyeliner alato, per occhi da gatta super wow! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come applicarlo al meglio.

Eyeliner alato: il trend make up dell’inverno 2024 2025

Uno dei primi trend di questo 2025 in fatto di make up riguarda gli occhi. C’è un vero e proprio ritorno dell’eyeliner alato, per occhi da gatta super wow. Già diverse celeb hanno sfoggiato questo make up occhi, prima fra tutto la cantante Rihanna, seguita dalla modella Ashley Graham. Sfoggiare occhi da gatta piaceva molto anche a Marylin Monroe e Sophia Loren, tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Un trucco in grado di rendere lo sguardo super femminile, e super seducente. Ma vediamo adesso insieme come applicarlo nel modo corretto.

Eyeliner alato: come applicarlo correttamente

Come abbiamo appena visto, l’eyeliner alato sta tornando prepotentemente di moda, per occhi da gatta super cool. Ma, come si applica correttamente questo eyeliner? Per creare l’ala, dovete spostare l’eyeliner verso l’esterno al fine di creare la punta dell’ala proprio dove la vostra palpebra comincia a scendere. Una volta creata la punta non dovete far altro che continuare verso l’interno allargando l’eyeliner come preferite! Su social quali TikTok potete trovare davvero tantissimi tutorial per capire come fare realizzare dei cat eye perfetti.

Eyeliner alato: a chi sta bene?

L’eyeliner alato è tornato di moda ma, è adatto a voi? Diciamo che in linea generale è un make up occhi adatto a tutte, però dovete fare attenzione alla forma dei vostri occhi, in modo da disegnare l’ala in maniera corretta:

se avete gli occhi piccoli, l’eyeliner alato è perfetto perché vi consente di allargare lo sguardo. La riga va disegnata lungo la linea delle ciglia superiori, poi si deve fare un movimento piccolo verso l’esterno. La seconda ala va tratteggiata verso l’esterno inferiore degli occhi. Occhi rotondi: se invece avete gli occhi rotondi l’ideale è realizzare l’ala orientata verso il basso e aggiungere un ombretto color crema. In questo modo l’effetto finale dello sguardo sarà più allungato.

Per un trucco occhi ancora più cool, l’ombretto è un cosmetico che può fare la differenza. Ma, come scegliere il colore? Ecco alcuni consigli: