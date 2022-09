Il docu-reality di Mara Maionchi, Nudi per la vita, è approdato su Rai 2. Il format divertente dello show nasconde dentro di sé un messaggio molto importante: sensibilizzare il grande pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata.

Tutto avverrà con un linguaggio semplice, ironico e leggero, che cercherà di esortare le persone a non avere timore di mostrare il proprio corpo per eventuali controlli e screening medici, spesso e volentieri veri e propri salvavita.

Nudi per la vita: puntate e cast del programma di Mara Maionchi

Il nuovo programma condotto da Mara Maionchi andrà in onda in prima serata su Rai 2 lunedì 12 settembre 2022, proseguendo con martedì 13 settembre 2022 e poi, in ordine, lunedì 19 settembre 2022 e martedì 20 settembre 2022.

Nel cast del nuovissimo docu-reality sono presenti volti noti della televisione italiana: Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, Valeria Graci, Brenda Lodigiani, Alessandra Mussolini, Corinne Clery per il team delle donne. Per il team degli uomini, invece, avremo modo di vedere: Gabriele Cirilli, Francesco Paolantoni, Gianluca Gazzoli, Memo Remigi, Gilles Rocca e Antonio Catalani.

I partecipanti e le partecipanti dovranno impegnarsi a fondo nella rappresentazione di due musical; ciò sarà reso possibile anche e soprattutto dalla presenza di Marcello Sacchetta, il ballerino professionista che direttamente da Amici è stato chiamato a preparare tutte le coreografie.

Il team maschile dovrà riproporre Full Monty, mentre il team femminile dovrà cimentarsi in una specie di Moulin Rouge. Tutto accadrà nel corso delle quattro puntate sopra citate e ogni concorrente avrà il tempo necessario per imparare la coreografia ma soprattutto, considerando il naming del programma, dovrà prendere la totale consapevolezza del proprio corpo e lasciarlo spogliato, nudo per la vita.

Alla fine del programma tutto il cast si dovrà esibire su un palcoscenico vero: sarà infatti il Teatro Franco Parenti di Milano il luogo esatto in cui i dodici partecipanti si esibiranno davanti a un pubblico composto da ben 400 persone.

Nel corso delle quattro puntate di Nudi per la vita, ci saranno anche altre sfide da superare: i 6 uomini e le 6 donne, infatti, dovranno prepararsi a posare senza veli per un servizio fotografico, ma non solo. Denudarsi davanti al pubblico sarà probabilmente il passaggio più “estremo” e “imbarazzante”, ma non mancheranno momenti più introspettivi, in cui ciascuno di loro sarà chiamato/a a raccontare episodi di vita emozionanti e personali.

Sicuramente l’elemento fondamentale è il coraggio: coraggio di mostrarsi al naturale, coraggio di raccontarsi, di lasciare a casa maschere, ruoli, televisione e successo. Il coraggio delle persone comuni, quel coraggio che forma anche la consapevolezza di se stessi e del proprio corpo; la pelle che cambia, il tempo che passa e l’innegabile voglia di vita.

Nudi per la vita raccoglie l’informazione, vuole usare la leggerezza per mandare un messaggio molto chiaro a chiunque si trovi davanti lo schermo: la prevenzione salva la vita, la vita supera ogni imbarazzo e l’imbarazzo può essere ribaltato in divertimento e leggerezza.

Una missione non semplice quella di Nudi per la vita, ma Mara Maionchi è prontissima per gridare a tutti e a tutte che sì, ci si può salvare.