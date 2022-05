Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta saranno presto genitori e, per la prima volta, hanno svelato alcuni dettagli sulla nascita del loro bambino.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: il figlio

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono più impazienti e felici che mai di diventare genitori.

La coppia aspetta un maschietto che dovrebbe nascere alla fine dell’estate, per la precisione a settembre. I due hanno confessato di aver scelto quello che sarà il suo nome ma entrambi sarebbero convinti nel voler svelare il nome dopo la nascita del bambino. La coppia oggi sembra essere più felice e unita che mai e sia Giulia Pauselli che Marcello Sacchetta hanno espresso il desiderio di vivere questo momento così delicato nell’intimità della famiglia.

Le nozze

La coppia non ha fatto segreto che un giorno le piacerebbe convolare a nozze e in tanti tra i loro fan si chiedono se, dopo la nascita del bambino, i due concretizzeranno il loro sogno. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e come sempre Giulia Pauselli ama preservare il più totale riserbo.

Anche Marcello Sacchetta non ha nascosto che gli piacerebbe sposarsi con la fidanzata, di cui è più innamorato che mai: “Amo Giulia da quattro anni: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto.

Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. E poi, quanto è bella la mia compagna? Tutti mi dicono: “Ma stai con Tokio de La casa di carta?” per via della somiglianza con l’attrice Úrsula Corberó. Io rispondo: “No, è più bella Giulia“