Norman Reedus entra nello spin off di John Wick

Una lieta notizia per i fan di Norman Reedus è arrivata proprio in queste ore. Infatti è stata confermata la presenza dell’amatissimo attore nel cast dello spin off di John Wick, dal titolo Ballerina.

Come sappiamo il prodotto è già in lavorazione e addirittura le riprese sono già state avviate in quel di Praga, ma la notizia ufficiale della partecipazione di Norman Reedus al progetto è giunta solo adesso.

Ballerina, John Wick: nello spin off anche Norman Reedus

Si tratta senza ombra di dubbio di una notizia di non scarsa rilevanza per lo spin off, per quanto il progetto sia già molto seguito dal nutrito pubblico di fan del franchise di John Wick. La produzione, ovvero Lionsgate, è ben consapevole del colpaccio è si è definita addirittura orgogliosa di avere Norman Reedus a bordo. D’altra parte, l’attore ha saputo smuovere le masse con la sua parte nella celebre serie tv The Walking Dead e trascina con sé un’altra fetta importante di audience.

Un colpo quindi ben assestato per la riuscita del film che, come tutti gli spin off, deve vederla col confronto diretto con la storia madre. Ma in questa narrazione che personaggio verrà incarnato da Norman Reedus?

Norman Reedus: il suo ruolo nello spin off di John Wick

In realtà non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Norman Reedus in Ballerina (questo il titolo dello spin off). Sebbene, come già detto, le riprese del prodotto siano già in corso, alcune informazioni sono ancora più che blindate, come le specifiche relative ai personaggi.

I tempi non sono ancora maturi nemmeno per conoscere la data di uscita, sebbene si possa ipotizzare un rilascio nel 2024 considerando i tempi di lavorazione.

Quel che sappiamo per certo è che lo spin off di John Wick si collocherà tra gli eventi del capitolo tre e quattro della saga, dove quest’ultimo è previsto invece per il 2023, per la precisione il 23 marzo. Appare assai improbabile che lo spin off riesca a collocarsi in uscita prima del quarto capitolo, così da dare un ordine effettivamente cronologico alla saga, ma non sarà un problema per i fan che di certo coglieranno l’occasione per un rewatch.

Sappiamo inoltre che Norman Reedus si affiancherà nel progetto a Ana de Armas, che avrà un ruolo principale in Ballerina. Anche in questo caso, tuttavia, i dettagli del personaggio non sono chiariti. Come mai tutta questa segretezza? Difficile dirlo, se non che l’inacessibilità alle informazioni non fa che aumentare l’hype verso lo spin off.

D’altra parte il franchise di John Wick sembra una fonte piuttosto certa di introiti, tant’è che lo spin off non sarà l’unica espansione del franchise. Su Amazon Prime Video dovrebbe debuttare sempre nel 2023 anche una serie tv correlata a John Wick, dal titolo The Continental. In questo caso pare si tratterà di un breve prequel composto da tre episodi che la piattaforma di Amazon ha – con tutta probabilità intelligentemente – scelto di accaparrarsi.

Sembra proprio che la fortuna di John Wick sia solo agli inizi!