Il mese di dicembre 2022 è iniziato e come accade per ogni piattaforma streaming, anche Prime Video mensilmente toglie dal catalogo numerosi contenuti per lasciare spazio ai nuovi titoli disponibili.

Sono diversi i titoli di film e di serie-tv in scadenza a dicembre 2022: scopriamo insieme quali sono.

I titoli in scadenza su Prime Video a dicembre 2022

Amazon Prime Video dispone di un vasto catalogo di titoli: serie-tv, film, documentari, cartoni e contenuti di ogni genere che continuano a intrattenere migliaia di persone.

Come ogni mese, però, il catalogo deve lasciare spazio ai nuovi contenuti e per farlo necessita di un “riordino”. Proprio per tale motivo, quindi, si parla di “titoli in scadenza”: ma quali sono i contenuti che a dicembre spariranno dal catalogo di Prime Video?

Il 17 dicembre 2022 uscirà ufficialmente dal catalogo Prime Video il film Cambio tutto! uscito nel 2020.

La pellicola ha come protagonista Giulia, 40 anni, una donna colpita dallo stress della città frenetica in cui vive e che la porta a rivolgersi a un terapeuta olistico: dopo quella seduta la sua vita cambierà completamente.

Il 18 dicembre 2022 è il turno di Boss Level, pellicola uscita nel 2021. Roy, ex agente delle forze speciali, è costretto a rivivere in loop il giorno della propria morte. Dopo avere scoperto alcuni indizi utili a fermare questa sorta di maledizione, Roy deve dare la caccia a Ventor, il capo del programma governativo che ha in ostaggio la sua ex moglie e minaccia la vita di suo figlio.

Il 20 dicembre 2022 il catalogo di Prime Video dice addio alla pellicola del 2021 Io sono Babbo Natale. Marco Giallini, nelle vesti di Ettore, è un ex galeotto che continua a portare avanti la sua carriera da rapinatore. Si ritrova a casa di Nicola (interpretato dal grande Gigi Proietti), un signore umile che gli fa la rivelazione shock: lui è Babbo Natale, o forse no?

Il 24 dicembre 2022 se ne va un altro film di successo. È infatti il turno di Come un gatto in tangenziale: ritorno a Coccia di Morto, film del 2021 che racconta il continuo della storia d’amore tra Monica e Giovanni che, proprio come avevano previsto, è durata molto poco, proprio come un gatto in tangenziale.

Il 30 dicembre 2022 scade Dangerous, film uscito nel 2022 che racconta la storia di Dylan Forrester, ex detenuto e sociopatico, costretto a vivere la sua libertà vigilata tra antidepressivi e sedute dallo psichiatra. La morte del fratello, però, lo porta a infrangere le regole e a volere scoprire tutta la verità: riuscirà a risolvere la situazione e a vendicare il fratello?

Il 31 dicembre 2022 i titoli in scadenza saranno tre. Si parte con la serie-tv Superstore (stagioni 1-6) in cui si raccontano le vicende di America Ferrara e Ben Feldman, dipendenti presso di un supermercato. Si prosegue con la serie-tv The Good Doctor (stagioni 1-4), in cui si narra la storia di un giovane chirurgo affetto dalla sindrome del Savant assunto nel reparto di chirurgia pediatrica di un ospedale molto prestigioso. Infine, la serie-tv animata Mr. Pickles (stagioni 1-3), ambientata nel piccolo mondo di una città dallo stampo “antico” che, episodio dopo episodio, è conquistata dalla modernità.

Amazon Prime Video si svuota così di titoli, ma accoglie a braccia aperte i nuovi contenuti: non c’è mai fine all’intrattenimento.