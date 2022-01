Fra le novità del 2022 non possono mancare le serie tv in onda sui canali Rai. I nuovi titoli sono tanti, ma tra di essi ce n’è uno che spicca sicuramente. Si tratta di Non mi lasciare, la fiction con un cast composto da grandi nomi della scena italiana, come Vittoria Puccini.

La storia si muove fra le calli veneziane, alla ricerca di risposte in seguito alla morte di un bambino. I primi due episodi andranno in onda la sera del 10 Gennaio, per un totale di otto puntate.

Non mi lasciare: la trama della fiction Rai

Madrina del Festival del cinema di Venezia nel 2011, a dieci anni dall’evento Vittoria Puccini torna ad essere la protagonista della città sulla laguna con una serie tv Rai.

In onda a partire dal 10 Gennaio, Non mi lasciare è una fiction con un cast di tutto rispetto e una trama dalle tinte gialle. Le riprese sono state effettuate durante il 2021, e Venezia è stata immortalata sotto tantissime luci nuove. Non vedremo solo i monumenti più famosi e conosciuti a tutti, ma anche gli angoli e gli anfratti nascosti della laguna. La trama avrà a che fare con un mistero e un omicidio da risolvere, e con problemi altrettanto delicati.

La protagonista della storia è Elena Zanin, vicequestore della polizia di stato ed esperta di crimini di stampo informatico. La donna arriva a Venezia per indagare sulla morte di un bambino; inoltre, il caso sembra essere collegato ad alcuni reati di pedo-pornografia online. Venezia diventa anche un tuffo nel passato per la protagonista, che si trova a fare i conti con alcuni aspetti della sua vita che aveva ormai lasciato da parte. Qui infatti Elena dovrà collaborare con Daniele, un suo vecchio amore ora spostato con l’ex migliore amica della protagonista, Giulia.

Il cast e il calendario di programmazione

Il ruolo di Elena Zanin è affidato all’attrice fiorentina Vittoria Puccini. Ormai un nome affermato nel panorama cinematografico italiano, ha recitato anche nella serie tv cult Elisa di Rivombrosa, e nei film 18 regali e Tutta colpa di Freud. Alessandro Roia interpreta il commissario Daniele; recentemente è tornato al cinema con il film Diabolik, ma ottenuto grande successo soprattutto con la serie tv Romanzo Criminale. L’ex amica della protagonista, Giulia, ha invece il volto di Sarah Felberbaum, attrice nota per i film Maschi contro femmine e Bentornato presidente.

Non mi lasciare presenta un ottimo apporto anche dietro la macchina da presa. Infatti come regista c’è Ciro Visco, che ha lavorato anche a numerose puntate della serie tv Gomorra. Per quanto riguarda gli episodi, la fiction conterà otto puntate in totale, che andranno in onda nel corso di quattro settimane. Il 10 Gennaio su Rai 1 sarà possibile vedere i primi due episodi della serie tv; successivamente, gli spettatori potranno vedere 2 puntate alla settimana. La data della messa in onda delle ultime due non è ancora certa, a causa dei possibili cambiamenti del palinsesto. Non mi lasciare è stata recentemente presentata alla settimana della Mostra al Lido, dove ha ottenuto un ottimo successo di critica.