S’inaugura la 78 esima edizione della mostra del Cinema di Venezia. Scopriamo chi sono stati negli anni le madrine e i padrini per questo festival di Venezia.

Madrine e padrini del festival di Venezia: dal 2006 al 2021

Serena Rossi, nata a Napoli nel 1985, è lei la madrina del Festival di Venezia per l’anno 2021. Attrice famosa per il suo ruolo di Carmen in Un posto al sole.

Anna Foglietta, è di Roma ed è nata il 3 aprile 1979, è stata madrina della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Quella del 2020 è stata un edizione particolare a causa del Covid-19.

Di fatti, questo fu il primo grande evento cinematografico in forma fisica dell’anno.

Il dolce volto di Alessandra Mastronardi ha accompagnato il Festiva di Venezia per l’anno 2019.

A 34 anni è stata dunque la madrina della 76 esima edizione.

Il Festival di Venezia del 2018 si tinge d’azzurro con Michele Riondino padrino della 75esima edizione.

A spezzare, dopo anni, la sequenza di madrine è Alessandro Borghi, che porta il suo fascino sul red carpet del Festival di Venezia nel 2017 in veste di padrino. Attore famosissimo per i ruoli da protagonista in Suburra e Diavoli.

Sonia Bergamasco attrice e registra teatrale, ha vestito i panni di madrina a #Venezia73, nel 2016.

Elisa Sednaoui, modella e attrice a soli 27 anni diventa madrina del Festival di Venezia 2015. Nata il 14 dicembre del 1987, è una bellezza particolare grazie al padre siriano e la madre italiana.

Luisa Ranieri, attrice e conduttrice televisiva napoletana, fu la madrina per Festival di Venezia 2014.

Eva Riccobono, attrice e conduttrice televisiva è anche modella complici il fisico e i colori angelici. La madrina del Festival di Venezia 2013, vanta l’altezza di 1.80m.

Kasia Smutniak, la famosa attrice polacca naturalizzata italiana è stata madrina del Festival di Venezia nel 2012 per la 69esima edizione.

Vittoria Puccini, attrice toscana nata a Firenze il 18 Novembre del 1981, è stata madrina del Festival di Venezia nel 2011.

Isabella Ragonese, attrice palermitana, esordia col suo primo film nel 2006 per poi essere candidata nel 2008 ai Nastri d’argento come migliore attrice. Ha preso parte al Festival di Venezia 2010 in veste di madrina.

Maria Grazia Cucinotta, attrice e imprenditrice ed ex modella. Grazie alla sua partecipazione nel 1994 nel film italiano Il postino e in 007 Il mondo non basta nel 1999, è conosciuta a livello internazionale. Proprio per questo e per il suo fascino è stata scelta come madrina del Festival di Venezia nel 2009.

Xenia Rappoport è un attrice russa. Nel 2005 ha deciso di stabilirsi permanentemente in Italia ed è così che è poi diventata la madrina del Festival di Venezia 2008.

Ambra Angiolini, giovanissima, all’età di quindici anni, appare per la prima volta sui schermi televisivi con Bulli e Pupe. Successivamente ottiene popolarità e visibilità con il programma televisivo Non è la Rai. Nel 2007, non solo esordisce con il suo primo ruolo da attrice ma diventa anche la madrina del Festival di Venezia in seguito alle nomine come miglior attrice non protagonista e rivelazione dell’anno.

Isabella Ferrari, ha vinto nel 1995 la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Romanzo di un giovane povero. Tornerà poi nel 2006 al Festival di Venezia in veste di madrina.