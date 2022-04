Per nuovi titoli che si aggiungono al catalogo di Netflix con il nuovo mese, altri con l’arrivo di aprile 2022 stanno invece per lasciarlo. Avete serie tv da finire e film da recuperare? Non vi resta che affrettarvi!

I titoli Netflix in scadenza ad aprile 2022

Un classico, tra la vastità delle proposte della piattaforma di streaming nero-rossa e i titoli più in tendenza del momento che ci rendono praticamente impossibile evitare gli spoiler, spesso aspettiamo il così detto “momento giusto” per finire di vedere una serie tv o un per recuperare qualche film.

A furia di rimandare però, va a finire che si accumulano e le scadenze poi si avvicinano. Se dovete finire di vedere qualcosa quindi, è il momento di darvi una mossa! Ecco quali sono i titoli prossimi alla scadenza.

Quelli che scadono nella prima settimana

Venerdì 1 aprile il primo titolo a lasciare la piattaforma sarà Focus – niente è come sembra, mentre il 2 aprile sarà il turno di Appena un minuto.

Il 5 aprile invece, ad abbandonare Netflix saranno in tre: Il cardellino, Il rito e Unknown – Senza identità.

Mercoledì 6 aprile invece si dovrà salutare Veloce come il vento e il giorno dopo, giovedì 7 aprile, si dovrà fare lo stesso con Tutte le mie notti.

Tutte le altre scadenze

Domenica 10 aprile a lasciare il posto per altri titoli in arrivo sarà Un amico straordinario, mentre ll’11 aprile lo faranno in quattro tra cui La furia dei titani, Macho, Shrek e vissero tutti felici e contenti – L’ultimo capitolo e Shrek terzo. Il giorno dopo invece, a salutarci sarà Kong: Skull Island.

Il 14 aprile si assisterà ad un vero e proprio esodo dei titoli considerati ormai “vecchi”. Sarà infatti l’ultimo giorno dei tre film di Bibi e Tina, di Cinderella Story: se la scarpetta calza e dei due film di Doraemon. Si aggiungono a questo particolare esodo anche Ex ed Ex – Amici come prima, Il curioso caso di Benjamin Button e Kevin Hart: ler me explain.

Lo stesso giorno sarà l’ultimo anche per Maquia, Maschi contro femmine, Notte prima degli esami e Notte prima degli esami – Oggi (affrettatevi se non avete mai visto un Nicolas Vaporidis oggi concorrente dell’Isola dei Famosi, ai suoi esordi!) e Qualunquemente. Si aggiungono anche The Blind Side, The King – Luci ed ombre del re, The Wedding party e Una pazza giornata a New York.

Tra il 15 e il 16 aprile ci lasceranno invece Time Trap, i due film di Cattivissimo Me, i Minions e Jack Ryan – L’iniziazione. Il 18 e il 19 aprile infine, ci lasceranno A plastic Ocean, D.N.A. – Decisamente non adatti e God’s not dead 2.