Continua l’appuntamento settimanale con Nero a Metà, la serie tv in onda sulla rete ammiraglia della Rai arrivata alla terza stagione. L’11 aprile 2022 in prima serata verranno trasmessi altri due nuovi episodi. Ecco tutte le anticipazioni che abbiamo al momento.

Nero a Metà 3: tutte le anticipazioni della seconda puntata della serie

Il primo episodio del secondo appuntamento con Nero a Metà, intitolato Solo un passo, vede Carlo (interpretato da Claudio Amendola) determinato a seguire le indagini sulla scomparsa dell’ex moglie e latitante Clara (interpretata da Margherita Laterza). Lui è convinto che se ne sia andata intenzionalmente, la figlia dei due invece è sicura che si tratti di un rapimento.

Inaspettatamente alcuni indizi li dà un altro caso che riguarda la morte di una ballerina, in qualche modo legata proprio a Clara. Con l’aiuto di Malik (interpretato invece da Miguel Gobbo Diaz), Carlo raggiunge il Nite Owl, il locale di proprietà di Alfio Pugliati, in realtà un’attività di copertura per portare un particolare tipo di cocaina rosa in città.

La serata dedicata a Nero a Metà prosegue poi con il secondo episodio intitolato Comunque bella e in cui verrà trattato un nuovo caso di omicidio: un prete ucciso a colpi di pistola.

I nuovi personaggi

Durante questi due episodi verranno introdotti anche altri due nuovi personaggi della serie. Il primo è Cantabella, a cui presta il volto Alessandro Sperduti, che si finge un cliente del Nite Owl all’insaputa di Carlo. Nel secondo caso vediamo invece entrare in scena Elisa Cori, il nuovo capo della scientifica che in passato ha avuto una relazione con Bragadin (che ha il volto di Gianluca Gobbi) interpretata dall’attrice e comica Caterina Guzzanti.