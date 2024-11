Tra i capi must have dell’autunno inverno 2024 2025 c’è il maglione a trecce. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarlo per essere alla moda.

Maglione a trecce: il capo must have dell’autunno inverno 2024 2025

Il maglione è uno dei capi di tendenza delle stagioni fredde, è quasi impossibile non averne uno nel proprio armadio. Ma, per questo autunno inverno 2024 2025 il maglione must have è quello a trecce, il cable knit sweater. Un capo super versatile, adatto per essere indossato non solo nella vita di tutti i giorni ma anche per occasioni più formali. Oggi, infatti, rispetto al passato, ce ne sono di tantissimi modelli differenti, anche super eleganti. Basta dire che il maglione a trecce lo abbiamo visto indossato anche da diverse modelle sulle varie passarelle, come in quella di Stella McCartney. Quindi, se ancora non ne avete uno nel vostro armadio, è tempo di provvedere! Prima di andare a vedere insieme come indossare il maglione a trecce per essere super cool e super glam, andiamo a vedere quali sono i modelli su cui puntare per questo autunno inverno 2024 2025.

Maglione a trecce: i modelli di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, tra i capi must have dell’autunno inverno 2024 2025 c’è il maglione a trecce. Ma, quali sono i modelli di tendenza di queste stagioni fredde? Andiamo a scoprirli insieme:

Maglione a trecce con scollo a V : lo scollo a V sta tornando prepotentemente di tendenza, perfetto da indossare anche per un evento formale.

: lo scollo a V sta tornando prepotentemente di tendenza, perfetto da indossare anche per un evento formale. Maglione a trecce girocollo : è il classico maglione, perfetto per uno stile più casual e anche per l’ufficio.

: è il classico maglione, perfetto per uno stile più casual e anche per l’ufficio. Maglione a trecce colorato : questo autunno inverno 2024 2025 ampio spazio ai colori. Basta solamente nero, grigio e marrone, via libera a colori accesi come verde e azzurro, ma soprattutto bordeaux, il colore di tendenza di queste stagioni fredde.

: questo autunno inverno 2024 2025 ampio spazio ai colori. Basta solamente nero, grigio e marrone, via libera a colori accesi come verde e azzurro, ma soprattutto bordeaux, il colore di tendenza di queste stagioni fredde. Maglione a trecce oversize : i capi over erano di forte tendenza lo scorso anno ma, anche quest’anno sono protagonisti. Perfetti per chi vuole un look casual e street style.

: i capi over erano di forte tendenza lo scorso anno ma, anche quest’anno sono protagonisti. Perfetti per chi vuole un look casual e street style. Maglione a trecce crop: i capi crop sono di forte tendenza e quindi perché non puntare su un cable knit sweater crop?

Maglione a trecce: ecco come indossarlo questo autunno inverno 2024 2025

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di maglioni a trecce di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione: