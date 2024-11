Il colore di tendenza della moda autunnale 2024 è il bordeaux. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinare al meglio questo colore.

Bordeaux: il colore di tendenza per la moda autunnale

L’autunno è ormai iniziato da più di un mese e, il colore di tendenza di questa stagione, è il bordeaux, quel rosso scuro simile al colore del vino, perfetto da indossare in autunno e anche in inverno. Questo colore è simbolo di potere e ricchezza, ma indica anche eleganza e femminilità. In poche parole un capo o un accessorio di colore bordeaux non può proprio mancare questo autunno 2024 nel nostro armadio! Ma andiamo a vedere insieme quali sono i colori che si abbinano con il bordeaux e alcuni esempi di outfit da cui prendere ispirazione.

Bordeaux: i colori da abbinare

Come abbiamo appena visto, il colore di tendenza dell’autunno 2024 è il bordeaux. Ma, quali sono i colori che si abbinano alla perfezione con questo bellissimo colore? Diciamo che il bordeaux è un colore che si sposa benissimo con palette delicate, anche se si può indossare anche con colori più scuri. Ma andiamo adesso a vedere insieme i colori da abbinare al bordeaux:

· Bianco: uno dei colori che sta bene praticamente con tutti gli altri. Se volete ottenere un look sobrio ed elegante è la scelta perfetta.

uno dei colori che sta bene praticamente con tutti gli altri. Se volete ottenere un look sobrio ed elegante è la scelta perfetta. Grigio: altro colore top da abbinare al bordeaux, perfetto soprattutto per la stagione invernale.

altro colore top da abbinare al bordeaux, perfetto soprattutto per la stagione invernale. Beige: anche il beige e il bordeaux formano una bella coppia, per un look formale ed elegante.

anche il beige e il bordeaux formano una bella coppia, per un look formale ed elegante. Nero: altro colore che sta bene con tutto e va benissimo anche con il bordeaux.

altro colore che sta bene con tutto e va benissimo anche con il bordeaux. Verde: per chi vuole osare, bordeaux e verde sono un’accoppiata originale ma super cool, per un look casual che non passa inosservato.

per chi vuole osare, bordeaux e verde sono un’accoppiata originale ma super cool, per un look casual che non passa inosservato. Blu: infine il blu, altro colore scuro ma che si sposa benissimo anche con il bordeaux per un look che difficilmente passerà inosservato.

Bordeaux: idee di outfit a cui ispirarsi

Vediamo adesso alcune idee di outfit a cui ispirarsi:

Abito : per una serata elegante, ecco che il vostro abito bordeaux può essere abbinato a un paio di décolleté con tacco nero e a un blazer o un trench o un cappotto sempre di colore nero.

: per una serata elegante, ecco che il vostro abito bordeaux può essere abbinato a un paio di décolleté con tacco nero e a un blazer o un trench o un cappotto sempre di colore nero. Denim : se volete ottenere un look casual, una maglia bordeaux la si può abbinare a un paio di jeans dritti o anche baggy.

se volete ottenere un look casual, una maglia bordeaux la si può abbinare a un paio di jeans dritti o anche baggy. Blazer: per un look elegante, potete abbinare il vostro blazer bordeaux con una camicia bianca e un paio di pantaloni bordeaux, per un look davvero super chic e femminile. Perfetto anche per andare in ufficio.

per un look elegante, potete abbinare il vostro blazer bordeaux con una camicia bianca e un paio di pantaloni bordeaux, per un look davvero super chic e femminile. Perfetto anche per andare in ufficio. Gonna : se avete invece una gonna bordeaux, la potete abbinare con un paio di stivaletti neri e un pullover nero o blu, ma anche bordeaux.

: se avete invece una gonna bordeaux, la potete abbinare con un paio di stivaletti neri e un pullover nero o blu, ma anche bordeaux. Pantaloni: un paio di pantaloni bordeaux sono perfetti con una felpa o un maglione di colore grigio, per un look casual ma chic.

un paio di pantaloni bordeaux sono perfetti con una felpa o un maglione di colore grigio, per un look casual ma chic. Girocollo: infine un bel girocollo bordeaux può essere abbinato a un paio di pantaloni di colore verde chiaro, come ad esempio abbiamo visto fare da Kate Middleton, da sempre regina di stile.

Queste sono quindi alcune idee di outfit con protagonista il bordeaux. E voi, quale preferite?