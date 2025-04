I tacchi a spillo sono ancora di tendenza?

I tacchi a spillo colpiscono per la capacità di slanciare le gambe e sono ancora una calzatura molto in voga.

Alcune calzature non conoscono lo scorrere del tempo e si rivelano sempre al passo con i tempi. Stiamo parlando dei tacchi a spillo, le scarpe per eccellenza amate da ogni donna. Scopriamo se sono ancora di tendenza e i vari modelli da acquistare.

I tacchi a spillo

Tra tutti i tipi di calzature presenti sul mercato e nel settore della moda, i tacchi a spillo continuano a rivestire sempre un ruolo importante. Aumentano ogni volta di consapevolezza come provano anche le moltissime donne che decidono di indossarli. Ancora oggi ci si domanda se queste calzature possono essere un simbolo o un emblema.

Innanzitutto, bisogna anche, come affermano gli esperti del settore, sfatare un mito. Non è vero che i tacchi alti causano fratture da stress o altri problemi alla schiena. Si tratta semplicemente di un tabù, come dimostrano anche le tante donne che amano indossare questo tipo di scarpa. Secondo i designer, si tende a camminare a un ritmo diverso.

I tacchi a spillo, con il tempo, hanno attraversato varie mode e stili al punto da essere diventati dei veri e propri simbolo come è il caso delle Manolo, le calzature di tendenza che ogni donna vorrebbe indossare. Sono diverse poi le forme delle case di moda che propongono varie tipologie di questa calzatura a cui sono dedicate anche mostre e rassegne.

Un simbolo, una calzatura che non è mai scomparsa al punto che oggi si trovano tipologie varie. Si trovano tacchi con piume o anche décolleté fino ad arrivare ai modelli lucidi o con plateau. Il tacco poi è di vario tipo, non solo a spillo, ma anche di forma quadrata con colori che spaziano dal nero al rosso a seconda delle occasioni.

I tacchi a spillo: storia

I tacchi a spillo, ma in generale, le scarpe con il tacco hanno una lunga storia alle spalle e non sempre prettamente femminile, come si pensa. Non bisogna dimenticare che già Luigi XIV indossava degli stivaletti con tacco rosso e si pensava fosse un modello di calzatura indicato soltanto per i membri della corte reale.

Oltre a questa figura, anche i proprietari di cavalli nella Persia del XV secolo potevano indossare delle calzature provviste di tacco vertiginoso. Pian piano, con il tempo, sono state poi importate nell’Europa occidentale con consensi in Italia, Inghilterra e anche Francia. Nel 1888 è stata aperta la prima fabbrica di tacchi negli USA al punto che fecero scalpore per cui molte rischiarono anche sanzioni.

Con il dopoguerra e anche grazie al brand Dior, ecco che i tacchi a spillo cominciarono a diventare delle scarpe amate e apprezzate da ogni donna. Molti stilisti decisero di proporre scarpe con tacchi sempre più alti e appuntiti. La storia di questa calzatura riguarda vari aspetti come il fascino, la femminilità, ma anche le culture giovanili, in generale.

Nonostante lo scorrere del tempo, bisogna dire che i tacchi non sono mai scomparsi del tutto e continuano con il loro fascino intramontabile, pronti per essere indossati in varie occasioni e momenti più o meno eleganti.

I tacchi a spillo: calzature Amazon

Sul noto e-commerce sono diversi infatti i modelli di scarpe con tacchi a spillo da ordinare approfittando di promozioni e prezzi al ribasso.

1)Queen Helena scarpe con tacco a spillo

Sono delle décolleté dalla punta chiusa molto eleganti con la tomaia in ecopelle e tacco di circa 10 cm. La suola è in gomma mentre il materiale esterno e interno sono in pelle sintetica. Le rifiniture sono molto particolari adattandosi ad ogni occasione: ufficio o happy hour.

2)Pizz Annu scarpe décolleté donna

Una scarpa in sintetico che offre una buona comodità e traspirabilità per i propri piedi. Molto comoda da indossare con la suola imbottita in lattice e il tacco da 7,6 cm. Dotata di cinturino alla caviglia e ancora più elegante.

3)Genshuo tacchi a spillo

Sono dei tacchi a spillo da 10 cm a forma di cono che conferiscono un comfort e una postura sicura di sé stessi. Molto eleganti con la punta affusolata e indicati per ogni outfit. Hanno un design elegante e alla moda dotati di soletta imbottita.

