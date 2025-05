Gonna cargo: la nuova svolta

Alcuni capi sembrano trasformarsi con il tempo per nuove mode e stili. È proprio il caso della gonna cargo, un capo che si presta a vari stili, occasioni a seconda delle lunghezze e dei materiali. Vediamo cosa propongono le ultime tendenze in merito.

Gonna cargo

Un modello di capo che sta piacendo sempre più ma che sta subendo anche nuovi cambiamenti e nuove svolte. Infatti la donna cargo che si contraddistingue per tasche ispirate ai modelli militari e al lavoro maschile sta cambiando pian piano pelle e anche modo di essere indossata grazie alle ultime tendenze e modelli a disposizione.

Inizialmente è nata come alternativa ai pantaloni oversize, oggi sta prendendo sempre più piede grazie anche a materiali lussuosi e a uno stile maggiormente elegante. Inoltre questo capo si presta per essere abbinato a bluse leggere e top sensuali. Oggi le cose stanno cambiando assistendo a un ritorno all’origine.

Oggi il materiale maggiormente amato per la gonna cargo sembra essere, come dimostrano anche le ultime tendenze delle passerelle, il denim. Si può indossare in varie sfumature e si trova anche in vari modelli molto diversi, soprattutto per quanto riguarda la lunghezza di questo capo. Può essere infatti lunga, corta o midi da indossare con ogni outfit compreso i capi informali.

Gonna cargo: ultime tendenze

Come già detto, sono davvero tanti i modelli di gonna cargo che sono disponibili in commercio. Una delle tipologie più apprezzata è sicuramente il modello midi in denim che risulta essere pratico e versatile. Un pezzo molto classico che si addice a tutto, soprattutto con tonalità quali il bianco e il nero, quindi diverso dal solito blu tipico dei jeans.

Questo modello di gonna è proposto in varie tipologie giocando anche sui contrasti. Innanzitutto, si trova in vari tessuti tra cui il cotone resistente, la seta leggera o il nylon tecnico, ma anche in denim. Un capo da indossare in ogni occasione anche grazie ai vari modelli proposti come quello mini in jeans nei colori classici o scuri come il nero o il beige.

La seta o il cotone sono dei tessuti adatti da indossare per la gonna cargo in quanto molto freschi e leggeri. Sono tessuti molto fluidi e delicati che risultano davvero indicati per questo modello di capo. In questo caso è consigliabile indossare il capo con una t-shirt magari con scollo particolare o camicia dal taglio classico.

Il modello midi, quindi con lunghezza fino al ginocchio, rappresenta un compromesso tra la tipologia di gonna cargo mini e quella maxi. In questo caso si trova sia in jeans che in cotone quindi per look più semplici ma anche maggiormente sofisticati la sera. Disponibile sia nel modello diritto, ma anche con spacchi davanti, laterali o dietro e con le tasche che sono la caratteristica fondamentale di questa gonna.

Gonna cargo: capi online

Un capo da ordinare direttamente da Amazon dove se si clicca la foto si visualizzano i dettagli del prodotto approfittando anche di offerte e promozioni. La classifica mostra i tre migliori modelli di gonna cargo da indossare scelti tra i più indicati dalle consumatrici.

1)Vetinee gonna cargo da donna

Un modello di gonna cargo molto corta dalla vita alta con bottone e cerniera e tasche ai lati. Molto elegante e raffinata. Un modello realizzato con vari tessuti per dare il giusto comfort. Indicata per ogni outfit e occasione.

2)Allegra K donna gonna midi in denim

Una gonna dalla tasca cargo laterale con bottoni frontali dalla vita alta. Disponibile nei colori denim chiaro e scuro. Indicata per appuntamenti e altre occasioni formali. Si presta sia a magliette eleganti che top o camicie eleganti. La lunghezza è fino al ginocchio.

3)Vero Moda Vmjosie HR mini cargo skirt

Una gonna cargo dalla vita alta che presenta due tasche laterali. Da indossare con top e maglietta. Un modello di gonna che arriva poco sopra il ginocchio indicata per un outfit formale ed elegante al tempo stesso.

Insieme alla gonna cargo anche i migliori sandali neri per la stagione estiva.