Abiti da cerimonia curvy: le tendenze da indossare

La bella stagione è sinonimo anche di svariati eventi e di cerimonie come il battesimo, il matrimonio o altre occasioni quale il cocktail party. Per questi eventi, bisogna scegliere l’abito adatto in grado di valorizzare un fisico curvy. Vediamo su quali modelli di abiti da cerimonia puntare per questi eventi e come indossarli.

Abiti da cerimonia curvy

Con abiti da cerimonia curvy si intendono dei vestiti indicati per delle figure non propriamente magre, ma dalle curve e dalle forme prosperose. Come dice il nome, sono abiti indicati da indossare in varie cerimonie ed eventi quali il battesimo, la cresima, il matrimonio ma anche altri eventi come un cocktail o una serata particolare.

Non è mai facile trovare un vestito indicato per una cerimonia e per una donna dalle curve prosperose e formose può risultare difficile. Prima di tutto, è consigliabile trovare qualcosa che sia indicato e possa esaltare il proprio fisico. Un capo dal tessuto comodo e particolarmente avvolgente è sicuramente l’ideale per un fisico del genere.

Tra gli abiti da cerimonia curvy sarebbe bene anche puntare a qualche capo che valorizzi i punti di forza. Un bel décolleté; per esempio, potrebbe essere l’ideale con un abito dalla scollatura a V oppure a cuore che faccia luce sul seno. La cosa importante, a prescindere dall’abito, è che sia comodo e permetta di sentirsi a proprio agio.

Abiti da cerimonia curvy: modelli

Tra i vari modelli di abiti da cerimonia curvy che possono soddisfare il fisico ed enfatizzare la silhouette, le tendenze puntano a look glamour e molto brillanti che permettono a ogni donna di farsi notare. Dall’alba al tramonto, gli abiti con elementi floreali nei modelli midi sono sicuramente l’ideale per questo tipo di figura.

Si punta poi a modelli sartoriali dalle sfumature pastello e tenue nelle tonalità dell’azzurro e del rosa. Immancabile poi è il colore nero che, oltre a risultare sempre elegante, permette anche di snellire la figura in modo da evidenziarla. Le silhouette avvolgenti e gli accessori smart sono sicuramente adatti per un fisico avvolgente.

Alcuni brand propongono abiti da cerimonia nei colori quali il lilla dal sapore boho per un’occasione in stile vintage magari sulla spiaggia. Gli elementi arricciati sono altrettanto indicati per un modello di abito del genere, come testimoniano alcuni marchi quali H and M o altri di questo brand.

I tessuti quali il raso o il taffetà sono altrettanto indicati per questo modello di abito in quanto risulta essere particolarmente avvolgente e lusinghiero. Un capo adatto anche in estate in quanto elegante e particolarmente leggero per ogni occasione e luogo da cerimonia. Sono altrettanto ottime le tute oppure i tailleur che sicuramente vanno ad arricchire la figura.

Abiti da cerimonia curvy: proposte online

Si tratta di capi indicati per taglie forti da trovare online con offerte e prezzi imperdibili da non lasciarsi sfuggire. Se si clicca la foto si leggono i dettagli del prodotto. La classifica stila i tre migliori abiti da cerimonia per le taglie forti scelti tra i più adatti per ogni silhouette con una descrizione di ogni capo.

1)Trendyol midi A-line regular plus size dress

Un abito da donna in poliestere ed elastan indicato per varie occasioni. Un mini abito lungo fino alla caviglia dal design a trapezio con motivo a pois. Un modello con scollatura quadrata che cade molto bene e in maniera molto comoda per le donne dal fisico curvy.

2)Yutdeng abito estivo donna da spiaggia vestito lungo

Un vestito floreale indicato per l’estate e la spiaggia in tessuto morbido e traspirante. Un abito comodo dal design sexy sulla schiena con una scollatura alquanto provocante. Un abito molto lungo indicato per varie occasioni che nasconde le gambe ed enfatizza il punto vita.

3)Kobilee vestito per capodanno donna cocktail scollo a V

In materiale di ottima qualità, resistente oltre a essere molto morbido e confortevole al tatto. Un abito dal taglio femminile e dallo stile classico. Un vestito dalla scollatura a V che enfatizza la figura adatto per cerimonie quali Capodanno, ma anche per occasioni da sera.

In abbinamento agli abiti da cerimonia curvy non mancano i modelli di pochette rosa.