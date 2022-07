In Giappone, per la prima volta, è stata riconosciuta la correlazione casuale tra il vaccino contro il Covid-19 e il decesso. Lo Stato ha risarcito la famiglia della vittima con 44 milioni di Yen.

Morta dopo il vaccino Covid, 316mila euro di risarcimento

La cifra in Yen equivale a 316mila euro e sono quelli che spetteranno alla famiglia di una donna di 91 anni deceduta a causa di una possibile controindicazione del vaccino. A valutare il caso è stata una commissioni di esperti che ha concluso dicendo: “una relazione casuale non può essere esclusa“. Il ministero della Salute giapponese, come è riportato su Today, non ha tuttavia riconosciuto un nesso diretto tra l’inoculazione del vaccino e la morte dell’anziana signora.

Le condizioni mediche dell’anziana vittima

Le cause del decesso sono una reazione allergica ed un infarto del miocardio verificatesi dopo l’inoculazione. Purtroppo va anche sottolineato che la vittima, oltre ad essere molto anziana, aveva delle patologie pregresse come: attacco ischemico cerebrale e ipertensione. Non è stato reso noto il lotto e il tipo di vaccino che è stato inoculato alla donna. In giappone a quasi tutta la popolazione sono stati somministarti vaccini Pfizer o Moderna.