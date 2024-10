Le borse puffer sono l’accessorio must have dell’autunno inverno 2024 2025. Morbide e trapuntate sono perfette per affrontare i mesi più freddi dell’anno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli in trend.

Borse puffer: morbide e trapuntate sono il trend di stagione

Comode, morbide e super cool, le puffer bags sono le borse di stagione. Queste borse imbottite a effetto trapuntato sono diventate una vera e propria ossessione, guai a non averne almeno una nel proprio armadio. Queste borse, in quanto a comfort e praticità non hanno davvero eguali e, inoltre, sono super versatili, adatte per essere sfoggiate in tante occasioni diverse. Ma prima di andare a vedere insieme quali sono i modelli di tendenza, definiamo meglio cosa sono le borse puffer. Le puffer bags sono delle borse imbottite dall’effetto trapuntato, grandi o piccole, soffici e morbide, vi sembrerà quasi di tenere in mano un cuscino. Anche le maggiori Maison hanno decisamente puntato molto sulle puffer bags, che stanno andando di moda anche tra le celeb.

Borse puffer: i modelli di tendenza questa stagione

Come abbiamo appena visto, le puffer bags sono le borse di tendenze questo autunno inverno 2024 2025, morbide e trapuntate, perfette per tante occasioni diverse, oltre che per coccolarsi un pò grazie appunto alla loro morbidezza. Ma vediamo adesso insieme quali sono i modelli di tendenza queste stagioni fredde:

Tote bag : le borse tote sono sempre più di moda, in quanto sono sempre di più le cose che abbiamo bisogno di portare sempre con noi e una borsa tote è senza dubbio la scelta perfetta. Quindi, perché non puntare su una borsa tote puffer? Provate a tenerne una tra le braccia, vedrete che non vorrete più separarvene!

: le borse tote sono sempre più di moda, in quanto sono sempre di più le cose che abbiamo bisogno di portare sempre con noi e una borsa tote è senza dubbio la scelta perfetta. Quindi, perché non puntare su una borsa tote puffer? Provate a tenerne una tra le braccia, vedrete che non vorrete più separarvene! Mezzaluna : altra puffer bag di tendenza è la borsa imbottita a mezzaluna, elegante e femminile perfetta anche per situazioni più eleganti e formali.

: altra puffer bag di tendenza è la borsa imbottita a mezzaluna, elegante e femminile perfetta anche per situazioni più eleganti e formali. Mini: infine per una serata fuori ecco che la mini bag puffer è la scelta ideale. Sul mercato ne trovate anche di super chic, come clutch e pochette imbottite.

Borse puffer: come indossarle al meglio

Abbiamo quindi visti quali sono i modelli di puffer bags di tendenza per questo autunno inverno 2024. Vediamo adesso insieme qualche idea di outfit per valorizzare ancora di più la nostra borsa puffer: