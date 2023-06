La serie televisiva su Oriana Fallaci, “Miss Fallaci“, sta per uscire. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla data di uscita, sulla trama e sul cast.

Miss Fallaci: quando esce la serie tv sulla giornalista?

Sulla piattaforma di streaming Paramount Plus uscirà prossimamente la serie televisiva sulla giornalista Oriana Fallaci, dal titolo “Miss Fallaci”. Non abbiamo ancora la data ufficiale dell’uscita della serie televisiva, ma è probabile che non uscirà prima del 2024. La serie è suddivisa in 8 puntate, il direttore creativo è Luca Ribuoli, che dirige anche i primi quattro episodi. Gli altri registi sono Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella.

Miss Fallaci: di cosa parla la serie tv sulla giornalista?

La serie televisiva su Oriana Fallaci, “Miss Fallaci“, che uscirà prossimamente su Paramount Plus, parla della gioventù della giornalista, soffermandosi in particolare sugli anni vissuti a cavallo tra Roma e gli Stati Uniti, dove era andata per cercare di fare un’intervista a Marylin Monroe. Era metà degli anni Cinquanta quando Oriana è partita per New York, dove resterà a lungo con l’obiettivo di raccogliere il materiale per scrivere il suo primo libro, “I sette peccati di Hollywood”, dove parla del sogno americano tra retroscena e indiscrezioni. Nella serie televisiva verranno raccontati anche i momenti più difficili della vita di Oriana Fallaci, l’aborto spontaneo, la relazione tormentata con il collega giornalista Alfredo Pieroni e quando ha rischiato di morire mischiando alcol e tranquillanti in una stanza di un hotel a Londra. Da qui verrà raccontato il periodo di convalescenza che Oriana ha trascorso a Firenze a casa dei suoi genitori. In questa serie televisiva viene messo in evidenza il coraggio di Oriana, che era già staffetta partigiana a soli 14 anni.

Queste le parole di Ribuoli sulla serie Tv: “la Paramount cercava una storia europea che raccontasse l’America, un viaggio di Ulisse al femminile, il suo primo romanzo si intitola ‘Penelope alla guerra’. Fallaci è sempre stata divisiva perché ha imparato dalla guerra cosa vuol dire rapportarsi agli altri. Lei coltivava l’idea femminista, voleva conoscere la libertà che un uomo può vivere: voleva realizzare se stessa.”

Miss Fallaci, il cast: Miriam Leone interpreterà Oriana Fallaci

A interpretare la giornalista Oriana Fallaci nella serie televisiva di prossima uscita “Miss Fallaci” c’è l’attrice, conduttrice ed ex Miss Italia Miriam Leone, che ha partecipato anche alla sceneggiatura. Queste le parole di Miriam Leone sulla serie: “La mia Oriana è la meno conosciuta, è ancora una ragazza che vuole farsi spazio in una professione dominata, all’epoca, dagli uomini. Prende in mano il suo destino: da fiorentina caparbia e inquieta parte per New York. Aveva un forte bisogno di verità, detestava l’ipocrisia.”

Il giornalista Alfredo Pieroni è invece interpretato dall’attore, comico e cabarettista italiano Maurizio Lastrico, che abbiamo visto recitare in diversi film e serie televisive quali “Sole a catinelle”, “Io sono Mia”, “Tutto può succedere” e “Sei donne – Il mistero di Leila”. I genitori di Oriana Fallaci sono interpretati da Giordano De Plano e Rosanna Gentili, mentre Oriana Fallaci da ragazzina è interpretata dalla debuttante Vittoria Mangani.