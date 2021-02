Quali sono i migliori cosmetici bio per il make up, il viso e il corpo: quali acquistare e come capire se un cosmetico è davvero biologico.

Migliori cosmetici bio

I cosmetici biologici non sono più prodotti di nicchia ma si trovano ovunque, anche nei supermercati, a prezzi competitivi.

Basati su ingredienti bio, è fondamentale prima dell’acquisto assicurarsi della loro certificazione e che l’INCI sia adatto agli standard. È importante poi che nelle formulazioni dei cosmetici non ci siano siliconi, che potrebbero avere molte controindicazioni. Alcuni marchi poi sono emersi più di altri per la produzione dei migliori cosmetici bio.

Viso

Florence ha studiato una crema viso idratante totalmente bio e con un INCI invidiabile. Si basa sui principi attivi di acido ialuronico, olio di jojoba, vitamina E, vitamina C e aloe vera e per questo è adatta a tutti i tipi di pelle, da quella secca alla più grassa.

Ideale anche per pelli più mature per levigare le rughe. La crema viene affiancata ad un siero della stessa linea, che contiene vitamina C, vitamina E ed acido ialuronico e che potenzia il suo effetto.

Per l’estate e le settimane bianche sulla neve esistono anche le creme solari bio da applicare sul viso. Un passaggio fondamentale per evitare di bruciarsi e per non rovinare la pelle con i raggi UV che potrebbero portare ad un invecchiamento precoce del derma. Alga Maris propone quindi una crema bio protezione SPF 50, che resiste all’acqua e al sudore.

Make-up

Anche il make up ha tendenze sempre più green, soddisfano le esigenze di coloro che vogliono rispettare la pelle e la natura con prodotti con INCI puro e senza sostanze chimiche. Il marcio SO’ BiO etic propone un correttore che corregge le imperfezioni, idrata la pelle e grazie all’olio di melograno protegge dai raggi solari. Se si cerca invece un fondotinta bio, si può optare per il marchio Avril Cosmetique Bio. Oltre ad essere certificato da Exocet e ad avere un INCI completamente naturale, questo fondotinta copre il viso in modo naturale e mantiene la pelle idratata.

Se si cerca invece una cipria bio, quella del marchio Lavera è ottima. Si tratta di una cipria minerale in polvere senza siliconi e parabeni: perfetta per chi è un soggetto allergico oppure soffre di irritazioni.

Corpo

Non solo il viso e il make up, anche il corpo può essere curato con prodotti cosmetici totalmente biologici. In questo senso una crema corpo consigliata è quella del marchio Fysio. È una formulazione estremamente idratante alla base di cera d’api e con altri ingredienti importanti quali l’olio extravergine di oliva, il burro di karité e gli oli essenziali di lavanda e limone.

Uno scrub corpo con un ottimo INCI è invece quello di Equilibra a base di sali marini del mar Morto, centella, edera e ippocastano. Si tratta di un prodotto eccezionale ad un prezzo molto competitivo.