Non sempre i trucchi più tradizionali, anche di marche conosciute, sono i migliori in commercio. Il più delle volte la scelta ricade su quelli perché sono i più famosi e i più utilizzati. Ma purtroppo nascondono dietro di loro sostanze chimiche dannose per la pelle e per l’ambiente.

Perché invece non iniziamo ad usare cosmetici vegan e cruelty free? Sono di altissima qualità, ci fanno bene e rispettano il pianeta. Ecco qui di seguito tutte le tendenze make up green del momento da conoscere e da provare.

Make up green: che cos’è?

La strada verso cosmetici del tutto naturali è ancora lunga ma oggi come oggi l’attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale è molto sentita. Sempre più aziende infatti sono coinvolte in prima persona per rendere i propri cosmetici naturali, privi di sostanze chimiche dannose per l’ambiente.

Ma appunto, cos’è il make up green?

Si tratta di una cosmesi “verde”, formulata con ingredienti di origine naturale con una percentuale che arriva fino al 98%. Purtroppo il 100% non è ancora possibile perché per la conservazione sono necessari additivi chimici. Se poi questi contengono ingredienti a chilometro zero, vegan e cruelty free, abbiamo trovato l’isola felice.

Il fattore sostenibilità

Ovviamente oltre ad essere prodotti di origine naturale, e meglio vegetale, devono essere anche sostenibili. E in questo caso, ci si riferisce al packaging che deve essere riciclato e riciclabile, in modo da ridurre l’utilizzo e lo spreco di plastica il più possibile. Ma non solo: per il make up green del futuro, si pensa anche a sviluppare formule senza acqua o ad entrare nel settore dei prodotti riutilizzabili.

Make up green: le tendenze del futuro

Come abbiamo visto, oggigiorno non c’è solo un’attenzione maggiore ai problemi del pianeta, ai cambiamenti climatici e al rispetto dell’ambiente a livello teorico. Ci si interessa e si partecipa a tutto ciò a livello pratico. Prendendosi ad esempio cura della propria pelle, con soluzioni ecologiche e sostenibili, che rispettano i seguenti requisiti: bellezza, green, convenienza, efficacia. Questa è la direzione che intraprenderà il make up del futuro, sempre più attento e a contatto con la realtà che viviamo.

Aziende come Kiko, Pupa, Neve Cosmetics, PuroBio, Alchemilla si sono già attrezzate per adeguarsi, non resta che lo facciano anche le altre.

Vediamo qui di seguito tutte le novità in fatto di cosmetici green:

Focus sul fondotinta

Il re indiscusso del nuovo make up sarà il fondotinta, uno dei prodotti in cui risulta più semplice e fattibile coniugare entrambe le esigenze, colore e cura della pelle. Verrà dato maggior spazio a BB e CC cream o a soluzioni con azione coprente ma ricche di attivi nutrienti. Uno tra i primi brand ad intraprendere la strada del make up green che ha lanciato la sua nuova linea di prodotti eco-friendly.

Sì all’eye index

Se prima si parlava di lipstick index, ora con l’uso obbligatorio della mascherina, l’attenzione ricade sull’eye index. Gli occhi diventano il nuovo fulcro del make up, il nuovo oggetto del desiderio: