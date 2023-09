Melissa Satta ci mostra come portare la giacca di pelle, per la stagione Autunno/Inverno 2023/24: se anche voi siete curiose circa i possibili abbinamenti, al fine di ottenere degli outfit d’effetto e d’impatto, allora questo è l’articolo per voi. Vediamo dunque, insieme, come porta la giacca in pelle Melissa Satta, e come potremmo ispirarci a lei.

Melissa Satta ci insegna come portare la giacca di pelle per l’autunno-inverno 2023/24

Melissa Satta è ancora una volta icona di stile: alla London Fashion Week, infatti, la bellissima showgirl e modella ha partecipato all’evento per il lancio del profumo The House of Creed, Carmina. In questa occasione, il suo look era impeccabile: la pelle è senza dubbio, una delle tendenze principali per questa stagione. E lei ha scelto un modello di giacca dritto, lungo e un po’ over, in pelle morbida marrone testa di moro, dall’effetto washed. Ha abbinato la sua splendida giacca ad una t-shirt bianca, un paio di pantaloncini neri, stivali alti e a punta, come vogliono le ultime tendenze. Altra tendenza da lei inclusa nell’outfit, la micro borsa, così piccola da pote contenere solo lo stretto indispensabile.

Hanno completato il tutto un make up elegante e per nulla sopra le righe, e i suoi ormai iconici lunghi capelli lisci e scuri. Perfetta sotto le luci rosate e serali dell’evento lancio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta e la sua giacca in pelle: copiamo il suo stile e replichiamolo negli outfit

Anche se la bella Melissa ci ha proposto, per ora, una sola versione di questo look da copertina, nulla ci vieta di creare molti outfit ispirati al suo stile. Un po’ rock, un po’ glamour. Trendy sopra ogni cosa.

Ecco dunque una breve carrellata di outfit con giacca in pelle, da replicare subito:

Giacca in pelle over: Oversize, ma con stile: proprio come propone la Satta, abbiniamo una giacca in pelle, nera o marrone, meglio se vintage, ad un paio di shorts, ma anche ad un semplice paio di jeans neri. Aggiungiamo un bel top chiaro: può trattarsi di una camicia bianca, ma anche di un crop top in pizzo, per sfruttare le temperature ancora miti.

Il chiodo in pelle: Più stretto e soprattutto più corto, da appoggiare sul punto vita aperto, oppure da chiudere per segnare il busto in modo seducente. Abbinare il chiodo? Un gioco da ragazze: gonna in denim lunga, altro trend importante di questa stagione, e t-shirt colorata o con stampe. Gli stivali sono perfetti, ma anche un paio di anfibi saranno ok.

La giacca in pelle lunga: Più lunga che over, un po’ in stile “Matrix”, la giacca trench in pelle è di sicuro d’effetto se scelta in pelle lucida, ed è adatta alle uscite serali ed eleganti. Si potrà perfettamente sposare ad un miniabito in cotone, a costine, per evidenziare le forme. Per la stagione più fredda, il look è anche stratificabile, indossando al di sotto della giacca un bel cardigan in lana morbida.

La giacca in pelle animalier: Come unire e sposare alla perfezione due trends 2023? Indossando una giacca in pelle,con stampa animalier. Leopardata, o anche pitonata… il look deve farla risaltare, e per questo è bene optare per dei semplici pantaloni neri, con un top nero. Una tela grezza, che darà risalto alla stampa, e a tutta la tendenza.

Come unire e sposare alla perfezione due trends 2023? Indossando una giacca in pelle,con stampa animalier. Leopardata, o anche pitonata… il look deve farla risaltare, e per questo è bene optare per dei semplici pantaloni neri, con un top nero. Una tela grezza, che darà risalto alla stampa, e a tutta la tendenza.

Vi sono piaciuti i trends ispirati al look di Melissa Satta? Tra tutti, sicuramente, troverete facilmente il vostro.