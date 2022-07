Due famiglie hanno dato via ad una maxi rissa all’entrata di Disney World ad Orlando, Florida (Stati Uniti). Una banale discussione per la coda ha dato il via a calci, pugni e spintoni che hanno mandato una persona in ospedale e portato all’arresto di tre.

La vicenda è stata documentata dai passanti che hanno registrato video e scattato foto diventati virali sui social.

Maxi rissa a Disneyworld: i fatti

Due famiglie si trovavano in fila per assistere ad uno spettacolo di Topolino nel parco di Disneyworld di Orlando, Florida. La rissa è iniziata quando una giovane donna componete di uno dei due nuclei si è allontanata dalla fila per recuperare il cellulare dimenticato dentro lo scooter. Al suo ritorno, l’altra famiglia ha preteso che ricominciasse la coda dall’inizio causando una discussione che in pochi secondi è sfociata in una lite violenta.

La rissa, avvenuta intono alle 19.30 di mercoledì scorso, ha visto le due famiglie prendersi a spintoni, calci e pugni.

Sul posto è itervenuta la sicurezza che ha scortato i coponenti dei due nuclei famigliari fuori dal parco. Come riportano i media locali, tre persone sono state arrestate e una è stata traspotata in ospedale a cuasa di una profonda lesione al mento. Sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco e i paramedici. Le due famiglie, oltre a dover rispondere alle autorità e a fare i conti con la legge, non potranno più entrare nei parchi di Disney, nè in America nè all’estero.