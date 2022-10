Mattia Camorani farà parte della nuova edizione del Collegio 7, il format molto amato dagli italiani. Lui insieme ad altri diciannove alunni dovranno riuscire ad acquisire la licenza media. Ma cosa sappiamo sul ragazzo?

Mattia Camorani: chi è?

Mattia Camorani ha 15 anni e viene da Faenza.

La mamma lo definisce energia pura in quanto è un ragazzo instancabile, che non sta mai fermo. Dedica molto tempo allo sport, agli amici e alle ragazze. Si reputa un gran seduttore e dice che le ragazze più belle si trovano a Rimini e a Riccione. Adora andare in discoteca e divertirsi diversamente per quanto riguarda la scuola che considera una prigione. Il suo sogno è quello di far carriera nel mondo del cinema.

Quest’anno Mattia sarà un allievo del programma tanto amato dai giovani italiani ormai arrivato alla sua settima edizione: Il Collegio. Come se la caverà il ragazzo? Riuscirà a rispettare le rigide regole della trasmissione?

Mattia Camorani è l’allievo della settima edizione del Collegio

La prima puntata del Collegio 7 andrà in onda martedì 18 ottobre 2022 e sarà seguita subito dalla seconda che verrà trasmessa il giorno seguente. Il cast sarà composto da allievi, professori, sorveglianti e voce narrante. Quest’ultima è cambiata e sarà quella di Nino Frassica. I ragazzi saranno venti e troveremo: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi,Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. L’ambientazione scelta è quella del 1958, il periodo che segue la Seconda Guerra Mondiale. La location è rimasta la stessa e verrà girato ad Anagni, aal Convitto Nazionale Regina Madre.