Matilda De Angelis è una delle promesse del cinema italiano. Sin dalla tenera età ha saputo canalizzare il proprio estro artistico nel migliore dei modi e, dopo un periodo dedicato alla musica, il caso ha voluto che vestisse i difficili panni di attrice.

Colleghi illustri, film importanti, videoclip di gruppi musicali in testa alle classifiche italiane e riconoscimenti di primo livello per una giovanissima e talentuosa made in Bologna. Ma chi è davvero Matilda De Angelis?

Chi è Matilda De Angelis

Matilda De Angelis, occhi azzurro cielo, carnagione di porcellana, capelli corvini e ribelli e un animo da vera rockstar. Ultimamente si parla molto del suo talento e di come una ragazza giovane come lei abbia le idee così chiare circa il suo presente e futuro professionale

La carriera di Matilda De Angelis

All’età di 16 anni, Matilda De Angelis si avvicina prepotentemente al mondo artistico e dello spettacolo con un atteggiamento di artista davvero poliedrica e completa. Grazie ad un amico, fa le audizioni per un film del regista Matteo Rovere dal titolo Veloce come il vento e viene scritturata come protagonista (Giulia De Martino), al fianco di Stefano Accorsi. Per questa sua eccellente interpretazione, la giovane Matilde otterrà il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest.

Più o meno nello stesso periodo, Matilda compare nel video musicale della band pugliese Negramaro, come coprotagonista insieme all’altrettanto talentuoso Alessandro Borghi. Altri premi vennero subito a bussare alla sua porta: Premio Guglielmo Biraghi, nomination ai David di Donatello 2017 e nomination per la miglior canzone (Seventeen) tratta dal film Veloce come il vento.

Nel 2018 invece, la vediamo vestire i panni di una ragazza 3.0 totalmente assuefatta dal mondo virtuale che decide alla fine, di mettere all’asta la propria verginità. Successivamente, prende parte al film Una famiglia con Micaela Ramazzotti e Il premio, al fianco di Alessandro Gassman. Sempre nello stesso anno, infine, ottiene anche il ruolo principale nel film “I ragazzi dello Zecchino d’oro”.

Il 2020 è stato poi l’anno del lancio internazionale: Matilda prende parte a un film firmato Neflix (“L’incredibile storia dell’isola delle rose”) e alla serie HBO con protagonista Nicole Kidman, “The undoing – Le verità non dette”. Inoltre, per la 71° edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 2 al 6 Marz0 2021, Matilda sale sul palco del Teatro Ariston nella veste di co-conduttrice per una delle serate del Festival.

La vita privata di Matilda de Angelis

Matilda De Angelis nasce a Bologna nel 1995. Frequenta il liceo scientifico della sua città e ben presto scopre un amore spassionato per la musica, approcciando lo studio del violino. A 16 anni, arriva per Matilda la prima esperienza sul palcoscenico, grazie alla sua tournée in giro per i festival d’Europa con la band Rumba de Bodas (nello stesso anno farà le audizioni per il film “Veloce come il vento”).

Matilda è stato a lungo fidanzata con il collega Andrea Arcangeli, ma nel corso del 2020 la coppia sembra essersi definitivamente lasciata. L’attrice ha dichiarato infatti in un’intervista di essere rimasta “felicemente single”, seppur venga spesso accostata a svariati personaggi del mondo dello spettacolo di tutto il mondo.