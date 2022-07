Ondata di maltempo nel Cuneese, in Piemonte, con danni a case e ad auto. Saluzzo è stata colpita da una violenta grandinata.

Muore Leonardo, il baby calciatore che, a soli 9 anni, ci ha lasciati per una brutta malattia.

La corsa verso casa dopo il turno di lavoro e la sorte in agguato dopo pochi metri, incidente a Como dopo il lavoro, Greta muore a 21 anni

Morta la piccola Diana: perché i servizi sociali non sono intervenuti salvando la bambina dagli abusi subiti da parte della madre Alessia Pifferi?

Uccide il rivale in amore e la ex, poi si suicida: doppia aggressione tra Varese e Stabio, nel Cantone Ticino, in Svizzera. Chiuse le indagini.