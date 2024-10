Un inizio promettente nella danza

Marial Bajma-Riva, classe 1995, ha iniziato la sua carriera artistica come ballerina professionista all’Académie de Danse Princesse Grace di Monte Carlo. La sua passione per la danza l’ha portata a esplorare anche il mondo del canto e della recitazione, frequentando il Musical Theatre Dance Intensive del Boston Conservatory di Berkeley. Qui, ha scoperto il suo amore per la recitazione, un’arte che ha deciso di coltivare con dedizione.

Formazione e crescita artistica

La formazione di Marial è stata intensa e variegata. Dopo il Boston Conservatory, ha proseguito gli studi al Conservatoire d’Art Dramatique di Parigi e all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, dove si è diplomata nel 2016. Durante questo periodo, ha avuto l’opportunità di partecipare a produzioni teatrali significative, come il debutto in Il Sorpasso e il ruolo di Cassandra ne Le Troiane, che le ha valso premi prestigiosi. La sua versatilità le ha permesso di affrontare ruoli complessi, dimostrando un talento naturale per la recitazione.

Successi nel cinema e in televisione

Marial Bajma-Riva non si è limitata al teatro; ha anche fatto il suo ingresso nel mondo del cinema e della televisione. Tra i suoi progetti più recenti, spiccano Scatola Nera, una serie prodotta da Amazon Prime, e Governance, dove ha recitato al fianco di attori di spicco come Vinicio Marchioni. Attualmente, è nel cast di Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia, una serie TV in onda nell’ottobre 2024, in cui interpreta Alice, un personaggio intrigante e misterioso. La sua interpretazione di Alice, esperta nel ritrovamento di resti umani, promette di catturare l’attenzione del pubblico, grazie alla sua complessità e profondità.