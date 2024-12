Quest’inverno 2024 2025 i colori make up si ispirano a quelli della Luna. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono quindi i colori di tendenza questa stagione fredda.

Make up inverno 2024: i colori si ispirano alla luna

Per questo inverno 2024 le tendenze spingono verso le tonalità fredde, per un look più naturale. No quindi a colori troppo accesi, né per quanto riguarda gli ombretti né per quanto riguarda i rossetti. Del resto il trucco nude è protagonista già da diverso tempo e probabilmente continuerà a esserlo anche per molto tempo. Poche donne hanno voglia di esagerare troppo con il make up, meglio un trucco che sì, tolga imperfezioni eccetera, ma che nel complesso sia il più naturale possibile. Quindi, le tonalità fredde sono le protagoniste di questa stagione, con colori che possiamo dire si ispirano a quelli della Luna, il nostro unico satellite. Ma quali sono quindi i colori lunari? Andiamo ora a scoprirlo insieme.

Make up inverno 2024: quali sono i colori che si ispirano alla luna?

Come abbiamo appena visto, i colori lunari sono i protagonisti delle tendenze make up dell’inverno 2024 2025. Ma, quali sono questi colori? Vediamoli ora insieme:

Bianco;

Grigio;

Blu notte;

Marroni;

Azzurri chiarissimi;

Taupe.

Questi sono quindi i colori lunari per l’inverno 2024 2025, colori che si ispirano proprio ai colori del nostro satelliti, colori tutti da provare, tra ombretti e rossetti.

Make up inverno 2024: come applicare correttamente ombretto e rossetto

Abbiamo quindi visto quelli che sono i colori lunari su cui puntare per questo inverno 2024 2025. Che sia ombretto o rossetto poca importa, l’importante è che scegliate un coloro che vi faccia sentire a vostro agio. Ricordiamo ora un attimo come si fa per applicare correttamente l’ombretto e il rossetto. Iniziamo con l’ombretto:

Primer : per prima cosa va applicata la base, ovvero il primer, al fine non solo di mantenere il make up più a lungo, ma anche per ottenere una base liscia e uniforme prima di stendere l’ombretto.

: per prima cosa va applicata la base, ovvero il primer, al fine non solo di mantenere il make up più a lungo, ma anche per ottenere una base liscia e uniforme prima di stendere l’ombretto. Matita: dopo aver messo il primer, potete utilizzare una matita occhi al fine di creare definizioni sulla palpebra inferiore e superiore.

dopo aver messo il primer, potete utilizzare una matita occhi al fine di creare definizioni sulla palpebra inferiore e superiore. Ombretto: a questo punto possiamo passare all’applicazione dell’ombretto. Va steso dall’interno verso l’esterno, tramite l’utilizzo di un pennello specifico, spesso in dotazione con l’ombretto. Dopo di che si passa l’ombretto più scuro dall’esterno verso l’interno dell’occhio.

Passiamo ora all’applicazione corretta del rossetto: