Un nuovo inizio per Melissa Satta

Melissa Satta, la nota showgirl e influencer, ha recentemente condiviso la sua nuova serenità in un’intervista a Verissimo. Dopo un periodo di alti e bassi, la 39enne si sente finalmente felice e realizzata. “Quest’anno torno qui con una leggerezza diversa”, ha dichiarato, sottolineando come la sua vita sia cambiata in meglio grazie alla sua attuale relazione con Carlo Beretta.

Il rapporto con Carlo Beretta

La Satta ha parlato apertamente della sua storia d’amore con Carlo, un giovane di 28 anni, rivelando che il loro legame è iniziato in modo inaspettato. “È stato un caso, ci siamo trovati entrambi single e ci siamo scambiati dei messaggi”, ha raccontato. Melissa ha anche spiegato come Carlo sia riuscito a conquistarla, nonostante le sue iniziali reticenze. “All’inizio ero prevenuta, ma lui è stato bravo a farmi cambiare idea”, ha aggiunto, evidenziando la loro affinità e la mancanza di conflitti nella relazione.

La vita di famiglia e il rapporto con Maddox

Un aspetto fondamentale della vita di Melissa è il suo legame con il figlio Maddox. La showgirl ha rivelato che il suo bambino è molto coinvolto nella sua vita e nelle sue relazioni. “Maddox sa che esistono i fidanzamenti e le persone che si amano”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di mantenere un buon rapporto tra il suo compagno e il figlio. Melissa ha anche condiviso un episodio divertente in cui Maddox ha messo in discussione la sua sincerità riguardo a un amico misterioso, dimostrando quanto sia attento e curioso.

Riflessioni sul passato e sul futuro

Parlando del suo passato, Melissa ha toccato anche il tema del divorzio da Kevin Prince Boateng, descrivendolo come “il dolore più grande della mia vita”. Tuttavia, ha anche affermato di aver trovato la serenità e di avere rapporti cordiali con l’ex marito. Riguardo al futuro, la showgirl ha dichiarato di vivere il presente con Carlo, senza fare programmi a lungo termine. “Vivo la storia giorno per giorno, mi godo ogni singolo momento”, ha concluso, lasciando intendere che la sua attuale felicità è ciò che conta di più.