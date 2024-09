Torna l’accoppiata per le labbra anni ’90 formata da matita e rossetto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Matita & Rossetto: torna l’accoppiata per le labbra anni 90

Matita e rossetto è la combo perfetta che sta tornando prepotentemente di moda. Direttamente dagli anni ’90, ecco che sul popolare social di TikTok sono sempre di più i tutorial che ci mostrano come seguire questa tendenza ’90s Lip. Per un make up perfetto è bene che la matita sia della stessa nuance del rossetto. Tra i colori consigliati abbiamo il rosso ciliegia, il rosso mattone e il marrone. Per seguire lo stile tipico degli anni ’90, il rossetto deve essere opaco, proprio come era di tendenza in quegli anni. Quindi il rossetto matte è quello da scegliere. Se si vuole osare di più, anche i rossetto effetto lucido vanno benissimo.

Matita & Rossetto: le nuance su cui puntare

Come abbiamo appena visto, il nuovo trend in fatto di make up è il 90s Lip, che prevede l’accoppiata matita e rossetto, quest’ultimo possibilmente matte. Oltre al rosso ciliegia, al rosso mattone e al marrone, ci sono altre nuance su cui possiamo puntare, per un look super cool e glam. Vediamo insieme quali sono:

Pesca: un altro colore super cool e perfetto per seguire il trend 90s Lip è il colore pesca. L’importante è scegliere una tonalità che sia adatta alla propria carnagione, al colore dei propri occhi e dei capelli. Il consiglio è, comunque, quello di scegliere poi un blush sempre sulle tonalità del pesca.

Pesca: un altro colore super cool e perfetto per seguire il trend 90s Lip è il colore pesca. L'importante è scegliere una tonalità che sia adatta alla propria carnagione, al colore dei propri occhi e dei capelli. Il consiglio è, comunque, quello di scegliere poi un blush sempre sulle tonalità del pesca.

il nude è il colore che va per la maggiore quest’anno, e si sposa perfettamente con le 90s Lip. Il consiglio è quello di scegliere una matita leggermente più scura rispetto al rossetto. Rosa: altro colore perfetto, anche in questo caso preferire una matita poco più scura del colore del rossetto scelto.

Matita & Rossetto: come far durare il trucco più a lungo

Come abbiamo visto, puntare su matita e rossetto è la scelta perfetta, per un look super glam. Ma, come fare per far durate il trucco più a lungo? Ci sono alcune cose da fare prima di applicare matita e rossetto che sono utilissime proprio per questo obiettivo, oltre che per riuscire a ottenere un risultato perfetto. Ecco quali sono le cose da fare: