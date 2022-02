Nella serata di lunedì 7 febbraio su Rai 1 andrà in onda la prima delle tre puntate della seconda stagione di “Màkari”, serie tv di cui si è parlato anche durante una delle serate del Festival di Sanremo 2022 che ha visto come ospite proprio Claudio Gioè, il protagonista.

In attesa di poterla vedere, scopriamo alcune delle anticipazioni più interessanti.

Anticipazioni “Màkari 2”

Dopo il successo della prima stagione, “Màkari” è pronta a ritornare sulla rete ammiraglia della Rai con la seconda. Protagonista anche questa volta sarà Saverio Lamanna, il giornalista e aspirante scrittore che si improvvisa investigatore, interpretato come abbiamo già detto da Claudio Gioè.

Nella prima stagione avevamo lasciato un Saverio sempre più malinconico per via della decisione della sua fidanzata Suleima di trasferirsi a Milano.

Il detective improvvisato comunque, continuerà a ficcare il naso nei vari casi che coinvolgono Macari, la sua città natale. Accanto a lui l’amico di sempre, Piccionello.

Le novità della seconda stagione

Suleima, che come abbiamo visto è la fidanzata del protagonista, sta per tornare in Sicilia da Milano, ma non sarà sola. Con lei infatti ci sarà anche Teodoro Bettini, il suo capo, caratterizzato da un irresistibile fascino.

Saverio Lamanna dovrà quindi imparare a gestire la gelosia nel vedere la fidanzata rapportarsi con l’uomo e nel frattempo, sarà anche impegnato a cercare di risolvere un nuovo caso di omicidio. Ad Agrigento infatti sarà rinvenuto il cadavere del professor Demetrio Alù, un famosissimo archeologo specializzato in templi antichi.

Gli attori nel cast e quante sono le puntate della serie

Del cast faranno ancora parte Claudio Gioè, nei panni del protagonista Saverio Lamanna, co-protagonista sarà anche Ester Pantano che invece vestirà i panni della fidanzata di Lamanna, Suleima Lynch. Domenico Centamore sarà invece ancora una volta Piccionello, il migliore amico del protagonista, Andrea Bosca sarà invece Teodoro Bettini.

Tuccio Musumeci vestirà ancora i panni del padre di Saverio mentre Filippo Luna e Sergio Vespertino saranno rispettivamente il vicequestore Giacomo Randone e il maresciallo Guareschi. Come nella prima stagione, la trama si snocciolerà in poche puntate. Se per la stagione del debutto ne sono bastate quattro infatti, per la seconda stagione saranno tre.

Le origini della serie tv: da romanzo a serie tv

Come spesso accade, davanti ad un buon romanzo si sente la necessità di tradurlo per il piccolo schermo non solo per renderlo fruibile anche per chi non ama leggere ma anche per offrire un prodotto in più ai lettori più accaniti. È successo prima con “Il commissario Montalbano”, nato in origine dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato su schermo da Luca Zingaretti.

La stessa cosa è successa anche con “L’amica geniale”, scritto da Elena Ferrante e arrivato alla sua terza stagione in televisione, con Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni delle protagoniste Lenù e Lila. Ecco quindi che anche i romanzi e i racconti di Gaetano Savatteri, diventano una serie tv di più stagioni con “Màkari”, diretta da Michele Soavi.