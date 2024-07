Chi sono Lino e Alessia di Temptation Island? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Lino e Alessia di Temptation Island: chi sono, di dove sono

Lo scorso 27 giugno è partita la nuova edizione del reality dei sentimenti più seguito nel nostro Paese, ovvero “Temptation Island”. Tra le coppie partecipanti ci sono Lino e Alessia. Ma, chi sono? Di dove sono? Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono originari di Napoli e hanno rispettivamente 29 e 30 anni. Stanno insieme da ormai quattro anni ed è stata lei a chiedere di partecipare al reality show condotto fa Filippo Bisciglia. Ma ecco come si è presentata Alessia davanti alle telecamere di “Temptation Island”: “sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo.” Alessia lavora come parrucchiera e ha un figlio di 7 anni, avuto dal una relazione precedente, mentre Lino di lavoro fa il barbiere, ma in passato ha anche inciso, assieme al fratello Giuliano, il brano musicale “Guagliò”, oltre ad aver preso parte a un video con Armando Incarnato per una prova di recitazione.

Lino e Alessia: il loro percorso a Temptation Island

Lino e Alessia sono tra le coppie che hanno scelto di partecipare a questa nuova edizione di “Temptation Island“, partita lo scorso 27 giugno. E’ stata Alessia a voler partecipare, perché stufa dei tradimenti di lui. Già nel video di presentazione per Witty Tv, i due non sono sembrati per niente affiatati, anzi hanno iniziato a discutere, con lei che lo ha accusato di aver contattato diverse ragazze sui social, mentre lui ha chiesto di avere un pò più di libertà. Una volta separati nel resort in Sardegna, Lino a cominciato a flirtare con una delle tentatrici, Maika. Alessia, dopo aver visto il video ha chiesto subito un falò di confronto con il fidanzato, il quale però ha deciso di non presentarsi. La giovane parrucchiera è stata colta da una crisi di pianto e ha chiesto nuovamente un falò di confronto, minacciando Lino di andarlo a prendere lei stessa qualora non si presentasse.

Lino e Alessia di Temptation Island: lui rifiuta il falò per la seconda volta

Come abbiamo appena visto, Alessia aveva chiesto subito un falò di confronto con Lino, dopo averlo visto flirtare con la tentatrice Maika. Lino però non si è presentato, il che ha spinto la fidanzata a chiedere nuovamente il confronto. Ma anche questa volta il barbiere di Napoli ha deciso di non presentarsi, affermando anche che Alessia non gli manca, che dove si trova sta bene e che non vuole tornare da lei. Nel momento in cui Filippo Bisciglia ha comunicato ad Alessia il rifiuto al confronto da parte di Lino, la ragazza non è apparsa sorpresa: “lo sapevo ma ne chiederò un altro. Poi un altro ancora e così via”. Lino però sembra molto più interessato a Maika che ha chiarire con la sua fidanzata. Staremo a vedere cosa accadrà.