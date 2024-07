Mara Venier è senza ombra di dubbio una delle grandi signore della televisione italiana. Simpatica, spigliata e auto-ironica, è un personaggio apprezzatissimo dal pubblico. Da giovane è stata una talentuosa attrice e dotata, anche, di rara bellezza.

Mara Venier

Mara Venier, all’anagrafe Mara Polveri, è nata a Venezia il 20 ottobre del 1950. A diciassette anni diventa madre della piccola Elisabetta e si sposa con Francesco Ferracini che poco dopo, nel 1971, seguirà a Roma.

Nel 1973, muove i primi passi nel cinema. L’esordio avviene con il film Diario di un italiano di Sergio Capogna e, successivamente, partecipa alla serie TV di Dario Argento La porta sul buio. Gli anni ’80 saranno il suo periodo d’oro, recita in diversi telefilm ma si distingue soprattutto nel cinema. Dotata di grande bellezza, prende parte a diverse commedie all’Italiana come Testa o croce (1982) o Al bar dello sport (1983) con l’allora compagno Jerry Calà.

Continua la sua carriera da attrice finché non venne scelta per condurre, insieme a Luca Giurato, la trasmissione Domenica in per l’edizione del 1993. È un grande esordio televisivo e la sua nuova veste di conduttrice riscuote un grande successo. La Venier quindi diventa protagonista di tantissimi programmi d’intrattenimento tra i quali: Fantastica Italiana, Mai dire gol, Una rotonda sul Mare, Cantagiro e moltissimi altri che le hanno permesso di essere proclamata La signora della televisione italiana. È stata anche opinionista per i programmi Tú sí que vales (2017) e diverse edizioni de L’isola dei famosi, di cui l’ultima nel 2018. Attualmente ha ripreso le redini di Domenica In dalla stagione 2018.

Vita privata

Ancora minorenne conosce l’attore Francesco Ferracini, con cui avrà la figlia Elisabetta, anche lei volto televisivo. L’unione tra i due fu tutt’altro che idilliaca: si lasciarono dopo appena un anno di matrimonio, mantenendo, però, un rapporto di reciproco affetto.

A 16 anni e mezzo identifico in Francesco Ferracini il mio principe azzurro, a 17 resto incinta di mia figlia Elisabetta. Pochi mesi dopo mi sposo e raggiungo a Roma Francesco. Lo amo perché siamo sopraffatti dai problemi e del tutto incompatibili, e questo appaga la mia smania di sofferenza

Dopo la fine del primo matrimonio, Mara è stata legata per un breve periodo all’attore Pier Paolo Capponi, da cui ha avuto il secondo figlio, Paolo. Anche questa love story è terminata bruscamente negli anni Ottanta. Successivamente, conosce sul set il secondo marito Jerry Calà con cui convolerà a nozze nel 1984, divorziando tre anni dopo a causa dei ripetuti tradimenti del regista. Infine nella sua vita, prima del grande amore per Carraro, c’è stato Renzo Arbore, con cui ha vissuto un’intensa relazione segnata anche dalla perdita di un figlio al quinto mese di gravidanza. Dal 28 giugno 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.