Senza dubbio il format internazionale di Lol ha avuto il suo grande successo anche in Italia. Lanciato dalla piattaforma di Amazon Prime Video, ha per ora totalizzato due stagioni più contenuti originali in esclusiva per Tik Tok. Adesso è la volta, invece, di un appuntamento speciale con lo show in occasione delle festività natalizie.

Lol – Chi ride è fuori: puntate e uscita di Lol Xmas Special

Si chiama infatti Lol Xmas Special il contenuto caricato da oggi, 19 dicembre 2022, sul servizio di streaming. Nello specifico si tratta di un episodio speciale che riunisce i personaggi più amati delle prime due stagioni, che scopriremo a breve. A differenza di quello che i fan avevano sperato, dunque, non si tratta di una nuova stagione ma di una puntata singola.

Ricordiamo però che il pubblico di Lol non dovrà aspettare poi molto per la terza stagione: Lol 3 è infatti già stato girato negli scorsi mesi e dovrebbe essere rilasciato a inizio 2023.

Lo speciale di Natale è dunque un valore aggiunto per gli amanti del format, italiani e non: infatti lo speciale sarà disponibile in 240 paesi, sebbene come sappiamo il senso dell’umorismo non è uguale dappertutto e alcune battute potrebbero avere poco senso per i pubblici stranieri.

Se alla conduzione sappiamo per certo che ritroveremo Fedez, scopriamo chi saranno i protagonisti dello speciale di Natale Lol Xmas Special.

Lol – Chi ride è fuori: i concorrenti dello speciale Lol Xmas Special

Un volto che senza dubbio non poteva mancare in Lol Xmas Special è quello di Lillo che, con il suo personaggio di Posaman nato all’interno dello show nel corso della prima stagione, si è addirittura guadagnato una serie tv omonima per il bizzarro supereroe, sempre su Prime Video. Ricordiamo che la serie Sono Lillo sarà disponibile sulla piattaforma a breve, ovvero il 5 gennaio 2023, dunque Lol Xmas Special riaccenderà senza dubbio la curiosità verso il personaggio di Posaman in previsione della serie.

Ricordiamo che Lillo è stato chiamato in qualità di ospite speciale anche nella seconda stagione: non stupisce quindi la sua presenza nello speciale di Natale di Lol – Chi ride è fuori. Lo stesso Lillo si è detto molto affezionato al format: «È uno dei pochi programmi super family. Accontenta dal bambino al nonno. Sono contento di averlo fatto e credo sia perfetto per il Natale».

Sempre dalla prima edizione ritroveremo Michela Giraud, comica romana che ha fatto molto parlare di sé con i suoi spettacoli disponibili anche su Netflix, e Frank Matano, personaggio seguitissimo nell’ambito della tv e dei social. Dalla seconda stagione arriveranno invece il Mago Forest e Maria di Biase, recentemente vista nel programma Prova Prova Sa Sa proprio condotto da Matano.

Una grande guest star dello speciale di Natale sarà senza dubbio Mara Maionchi: ci si aspettava la sua presenza nella control-room accanto a Fedez, come accaduto nella prima stagione, e invece la sorpresa per i suoi fan sarà che Mara figurerà come uno dei concorrenti dello speciale di Natale. La conduttrice è molto amata dal pubblico… ma riuscirà davvero a non ridere?