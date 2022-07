Patrizia Caprelli è una ex professoressa di Orvieto che ha deciso di donare la sua pensione agli studenti meritevoli per pagare gli studi all’università.

Patrizia Caprelli e il progetto “Sunshine Scholarship”

Patrizia Caprelli ora ha 69 anni e vive in Italia, ma si è trasferita nel Bel Paese solo all’età di 22 anni con la sua famiglia. Stabilitasi in Umbria, ha trovato lavoro come lettrice madrelingua d’inglese e ha deciso di iniziare il suo percorso da insegnante.

Dopo diversi anni ha ottenuto una possibilità nella città di Orvieto, dove ha ottenuto una cattedra fissa nel sistema scolastico statale.

Ora Patrizia si trova in pensione, tuttavia il suo amore per l’insegnamento non è svanito e ha deciso di promuovere il progetto “Sunshine Scholarship“. Un programma che si rivolge agli scolari che si sono distinti con un voto eccellente alla maturità e che potranno iscriversi al bando per ricevere una borsa di studio per l’università.

La borsa di studio donata da Patrizia

La borsa studio del progetto consiste in un compenso di 1000 euro annuali da dividere tra due studenti che si sono distinti (quindi 500 euro a testa), in base al voto conseguito alla maturità. Questi soldi dovranno essere spesi per poter iscriversi ad un’università.

Il nome del progetto deriva dal piccolo animaletto che l’insegnante aveva quando era una bambina, un coniglietto bianco di nome Sunshine, ma anche da una canzone del cantante americano Johnny Cash.

Nonostante la sua pensione sia di 800 euro, la donna si è detta fiera di aver contribuito al progetto e ha dichiarato che è riuscita a portare avanti questa sua idea risparmiando e viaggiando poco.