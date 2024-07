“La linea verticale” è una serie tv italiana. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vederla la trama e il cast.

La linea verticale: la trama della serie tv

“La linea verticale” è una serie tv del 2018 basata sull’omonimo libro di Mattia Torre con Valerio Mastandrea e narra la storia di alcuni pazienti che si trovano costretti a vivere nel reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano. Si tratta di una serie che mira a sdrammatizzare la paura e pone l’accento sull’importanza dei legami umani. Questa serie tv è stato l’ultimo lavoro di Torre, in quanto scomparso a soli 47 anni per una forma grave di tumore. Ma vediamo adesso insieme la trama de “La linea verticale”. Il protagonista si chiama Luigi il quale, dopo aver scoperto di essere malato di cancro, aspetta di essere operato. A sostenerlo c’è la moglie Elena, soprattutto quando Luigi si troverà nel reparto di urologia oncologia e scoprirà un mondo fino a quel momento sconosciuto. Durante la degenza Luigi fa amicizia con altri due pazienti, Amed e Marcello. Insieme a loro parlerà del futuro, delle varie paure, del vivere la vita da una nuova prospettiva, non più “orizzontale” a “verticale”. Il regista Mattia Torre ha così voluto raccontare la sua esperienza, in quanto lui stesso è stato ricoverato in ospedale per un tumore. Con questo film Torre ha voluto portare il telespettatore a guardare la vita da una prospettiva diversa, a saper apprezzare ogni momento e a saper dare la giusta importanza ai rapporti umani.

La linea verticale : il cast della serie tv

Per quanto riguarda il cast della serie tv del 2018 “La linea verticale“, troviamo nei panni del protagonista Luigi l’attore e regista romano Valerio Mastandrea, che per ben quattro volte di è aggiudicato il David di Donatello, per “La prima cosa bella”, Gli equilibristi”, “Viva la libertà” e “Fiore”. A vestire invece i panni della moglie di Luigi, Eva, troviamo l’attrice romana Greta Scarano, che nel corso degli anni abbiamo visto recitare in diversi film e serie tv, quali per esempio: “Senza nessuna pietà”, “Smetto quando voglio – Masterclass”, “La cena perfetta”, “Un posto al sole”, “Romanzo criminale – La serie”, “Squadra antimafia – Palermo oggi”, “Il nome della rosa” e “Chiamami ancora amore”. A interpretare Amed, uno dei pazienti che Luigi incontra in ospedale, troviamo l’attore iraniano Babak Karimi, mentre nei panni dell’altro paziente che diventerà amico di Luigi, Marcello, troviamo l’attore e regista italiano Giorgio Tirabassi. Un grande cast per una serie tv davvero da vedere!

La linea verticale: dove vedere la serie tv

“La linea verticale” è una serie Rai, infatti la trovate sempre disponibile in streaming su RaiPlay. Da oggi però la serie arriva anche su Netflix. Vi ricordo che per poter vedere questa serie su Netflix è necessario essere in possesso di un abbonamento, per farlo basta iscriversi alla piattaforma e scegliere uno tra i diversi piani disponibili, da quello più economico a quello premium.