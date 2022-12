La Casa di Carta corea 2 sta per arrivare su Netflix: la storia della squadra dei ladri mascherati continua. Riusciranno a scappare dalla Zecca?

La Casa di Carta Corea fa il suo ritorno su Netflix dopo il successo della prima stagione. Il remake coreano de La Casa de Papel arriva sulla piattaforma con una seconda stagione: che cosa sappiamo a riguardo? Che cosa dovrà aspettarsi il pubblico fan?

La Casa di Carta Corea 2: la trama della seconda stagione

La crew dei banditi guidati dal Professore sta per tornare in azione col botto. La seconda stagione del remake coreano de La Casa di Carta presto farà il suo ingresso su Netflix, per la gioia di tutti i fan della serie.

Dopo il grandissimo successo del primo capitolo, infatti, i ladri mascherati non potevano non tornare in prima linea: nuova storia, nuove vicende e nuove emozioni tutte da scoprire. Di che cosa parlerà La Casa di Carta Corea 2?

Se bene ricordate, il remake coreano segue le orme della serie spagnola a cui si ispira.

La serie racconta di un’Area di Sicurezza al confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud; per riunire le due parti (da molto tempo in conflitto tra loro), si ha l’obiettivo di accordarsi per il vaglio di una nuova moneta. Purtroppo, peò, come spesso accade, la nuova economia e la nuova unione tende ad aiutare solamente i ricchi, lasciano la parte più povera della popolazione sostanzialmente da sola.

È proprio per questo motivo, dunque, che entra in scena il Professore. L’uomo vuole mettere insieme un gruppo di ladri provetti per rubare 4 trilioni di won alla Zecca Unificata della Corea.

Alla fine del sesto episodio della prima stagione, fuori dalla Zecca succede il caos; Woojin propone di entrare all’interno con una telecamera per fare dimostrare alla banda di ladri che gli ostaggi sono in buone condizioni. Alla fine, numerosi colpi di scena: Woojin trova nella tasca della sua giacca l’angolo di una banconota bruciata, messa lì da Anne Kim. Woojin decide di lasciare perdere il Professore e se ne va, ma quando quest’ultimo rientra c’è il capitano Cha Moohyuk ad attenderlo.

La seconda stagione riparte sostanzialmente da qui: nonostante la regola severissima del Professore in merito alle relazioni, dal teaser si può supporre che il nuovo capitolo si concentrerà sulla storia d’amore tra Rio (interpretato da Lee Hyun-woo) e Tokyo (Jun Jong-seo) e quello tra Denver (interpretato da Kim Ji-hoon) e Yoon Mi-seon (interpretata da Lee Joo-bin). Woojin cercherà in tutti i modi di smascherare l’identità del Professore.

Riuscirà la banda di rapinatori a fuggire dalla Zecca senza essere catturati? Si attendono aggiornamenti a riguardo.

La Casa di Carta Corea è stata creata da Álex Pina, coinvolto anche come produttore esecutivo.

Le maschere tradizionali Hahoe stanno per fare il loro ritorno: dalle sembianze umane, animalesche di spiriti e di divinità, sono proprio esse a coprire i volti dei ladri. Tutto è quasi pronto, non resta solo che attendere ancora un po’ e Netflix si arricchirà di un nuovo e interessante capitolo, pronto a coinvolgere il mondo intero.

Siete pronti a vivere una nuova avventura? Niente panico, La Casa di Carta Corea 2 sta per arrivare.