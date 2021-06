Sono diversi i prodotti a base di fermenti lattici che apportano i giusti benefici e proprietà all’organismo. Tra questi vi è appunto il kefir latte che ha notevoli vantaggi e che si può preparare in casa. Vediamo come fare e quali offerte si possono trovare sul sito di Amazon.

Kefir latte

Si tratta di una bevanda a base di latte fermentato molto simile allo yogurt, quindi rinfrescante e salutare, adatta da consumare nei pomeriggi in estate considerando il potere dissetante. Il kefir si compone di fermenti lattici o probiotici e ha un gusto molto fresco, acido, ma anche estremamente gradevole e piacevole. Oltre al kefir a base di latte, vi è anche quello con acqua.

Un prodotto scoperto e apprezzato tantissimi anni fa che ha origine nel Caucaso.

Il kefir si usa ancora molto oggi, soprattutto nei territori e regioni della Russia. Si prepara in modo del tutto tradizionale grazie al latte fresco, che può essere di pecora, capra o anche mucca e a dei fermenti o granuli di kefir, appunto, che sono formati da un polisaccaride che prende il nome di kefiran, sedie di vari batteri e lieviti.

Si può preparare insieme ad altri liquidi, quale latte di soia o di riso per una bevanda ottimale e molto salutare, oltre che benefica.

Per preparare il kefir di latte, sono sufficienti dei granuli di kefir, ne bastano massimo due cucchiai e mezzo litro di latte a temperatura ambiente. Per prepararlo, bisogna mettere i granuli in un contenitore di vetro con coperchio, versare il latte e chiuderlo.

Bisogna poi riporlo a temperatura ambiente: in estate va benissimo metterlo nel frigorifero. Aspettare almeno due giorni per pio filtrarlo in modo da separare i granuli dal latte fermentato. Si consiglia di consumarlo a piccole dosi proprio per verificare gli effetti ed è consigliato anche assumerne un bicchiere a colazione dal momento che favorisce la digestione.

Kefir latte benefici

Considerato un prodotto e bevanda salutare, proprio perché apporta all’organismo tutta una serie di benefici che fanno bene. Tra gli ingredienti e componenti del kefir, si trovano, come già detto, i fermenti lattici che sono molto importanti in quanto permettono il funzionamento dell’intestino e aiutano a prevenire allergie e altri problemi che possono interessare questa zona.

Si compone anche di minerali quali calcio, magnesio, fosforo e zinco, oltre ad aminoacidi come il triptofano che ha vantaggi e benefici per il sistema nervoso, dal momento che è particolarmente indicato per i soggetti che soffrono di disturbi del sonno o di problemi legati all’iperattività. Ricco di vitamina K ed E che aiuta a regolare il sistema renale ed è ricco di antiossidanti.

Privo di lattosio, quindi possono assumerlo anche coloro che sono intolleranti. Consumarlo in maniera regolare e costante aiuta a far funzionare nel modo migliore l’intestino e l’apparato digerente. Inoltre, il kefir permette di rinforzare e stimolare le difese immunitarie, riequilibrando la flora intestinale ed elimina il colesterolo cattivo nel sangue.

Considerato da molti esperti del settore un elisir di lunga vita, per cui è particolarmente adatto a chi ha bisogno di energia. Consigliato sia ai soggetti anziani, ma anche alle donne in gravidanza dal momento che contiene acido folico, fondamentale per lo sviluppo del feto. Dal momento che non ha zucchero, possono assumerlo anche le persone affette da diabete.

Kefir latte Amazon

Per chi è interessato all’acquisto del kefir e ai suoi granuli in modo da prepararlo a casa, sul sito di Amazon sono disponibili una serie di offerte e promozioni da prendere in considerazione. Cliccando sulla foto si trovano alcune informazioni in merito. La classifica qui sotto propone i tre migliori prodotti tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Kefirko Kefir maker

Un set per preparare il kefir direttamente a casa. Un barattolo, recipiente con coperchio di vari colori che aiuta a prepararlo nel modo migliore possibile. Permette di raggiungere condizioni ottimali per la fermentazione e aiuta a separare i granuli dal kefir. Un set che si compone di contenitore con coperchio, dosatore per i granuli e colino. All’interno della confezione, si trovano anche il ricettario e il foglietto di istruzioni.

2)Kefiring grani di kefir da latte italiani

Sono dei grani di kefir di latte controllati di origine italiana dalla coltura fresca, che sono naturali al 100%. Sono adatti sia per la fermentazione di qualsiasi tipo di latte sia di origine animale che vegetale. I grani permettono di ottenere un latte molto simile allo yogurt che possono assumere anche gli intolleranti. Ricco di fermenti vivi che aiuta a mantenere il sistema immunitario sano ed efficiente.

3)Elemis Superfood kefir tea mist

Uno spray che si usa sia come tonico, ma anche come primer per il trucco. Idrata e nutre la pelle rendendola luminosa. Si compone di elementi naturali, come estratti di tè rooibos, fermenti di kefir, latte di cocco e tè che aiutano a rilassare la pelle. Un trattamento spray che illumina la pelle e la deterge donando un colorito fresco. Un flacone da 100 ml in vendita con il 15%.

Dal momento che il kefir si usa anche per la motilità intestinale, vediamo come assumerlo.