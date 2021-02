Per chi è intollerante al lattosio, sono diverse le bevande che si possono bere e che vi fanno stare bene. Una bevanda molto apprezzata è sicuramente il kefir. Per chi ancora non sapesse di cosa si tratta, vediamo i suoi benefici e come usarlo in vari ambiti e campi.

Kefir: origini

Con questo termine si indica una parola di origine turca che significa “sentirsi bene”. Il kefir, per chi ancora non sapesse cosa sia, è una bevanda derivata dalla fermentazione del latte di pecora, capra o mucca, che assomiglia allo yogurt per via della sua consistenza liquida. Una bevanda originaria del Caucaso e che si consuma nei paesi dell’ex Unione Sovietica. Un latte fermentato la cui storia arriva da molto lontano.

Secondo alcuni studi antropologici, sembra che il latte fermentato, quindi il consumo di kefir sia avvenuto e cominciato nell’età del bronzo. In base a quanto si racconta, quindi a leggende e tradizioni, sembra che Maometto abbia donato dei grani del kefir ad alcuni avi che l’hanno ribattezzata miglio del profeta in suo onore.

L’abitudine di consumare del latte fermentato è nota sin dai tempi antichi, tant’è vero che se ne trova traccia nel Libro della Genesi, sebbene non ci siano fonti esplicite che parlino del kefir.

Ne Il Milione, Marco Polo parla di una bevanda molto simile consumata dalla popolazione della Cina. Una bevanda molto simile e che ha un basso tasso alcolico.

Secondo la tradizione, si usava il kefir per trattare le enteriti e, in alcuni casi, anche la tubercolosi. Nell’età moderna, grazie al Premio Nobel per la Medicina, Mecnikov, si è cominciato a parlare di alcuni ceppi batterici e a studiarne, convinto che fossero il segreto della longevità delle popolazioni del Caucaso.

Kefir: benefici

Per chi è intollerante al lattosio, ci sono altri tipi di kefir che si possono preparare con latte diverso da quello di capra o mucca, quali il latte di riso o di soia oppure la semplice acqua zuccherata. Il kefir assomiglia allo yogurt, ma si differenzia per un gusto acidulo ed effetto rinfrescante, oltre che per una serie di microorganismi che si trovano al suo interno.

Per quanto riguarda i benefici sono vari, in quanto stimola le difese immunitarie, previene gli stati allergici, oltre a favorire l’assorbimento della vitamina B. Aiuta a migliorare la fase intestinale proteggendo anche dalle infezioni che possono interessare l’apparato urogenitale. Ricco di antiossidanti, quindi aiuta a prevenire l’invecchiamento cellulare.

Inoltre, il kefir si può usare come base di creme e lozioni che possono trattare delle patologie dell’epidermide, quali la psoriasi oppure gli eczemi, ma anche imperfezioni dell’acne e i brufoli. Una bevanda ricca di probiotici che sono efficaci nel combattere e abbassare i livelli del colesterolo.

Il kefir è inoltre particolarmente indicato in coloro che hanno bisogno di energia e sono parecchio debilitati in seguito a una influenza o a qualche malessere. Adatto sia ai soggetti anziani, ma anche alle donne in gravidanza in quanto contribuisce al corretto sviluppo del feto. Cercate di non esagerare con le dosi e di fare attenzione. Potete anche usarlo per preparare ottime ricette come frullati da gustare in estate.

Kefir: dove ordinarlo

Dal momento – come succitato – si tratta di una bevanda dalle innumerevoli virtù e qualità, il kefir si trova un po’ ovunque, ma se volete risparmiare approfittando di offerte e promozioni, sul sito di Amazon trovate le migliori promozioni da non lasciarvi sfuggire. Se cliccate sulla foto potete trovare alcune informazioni al riguardo del prodotto. La classifica vi propone alcuni di questi prodotti tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti della piattaforma online.

1)Kefirko Cheese Maker

Si tratta di un set che permette di preparare il formaggio direttamente a casa con gli ingredienti che avete a disposizione. Un utensile di colore rosa che permette di preparare un formaggio ricco di probiotici senza caglio oppure può essere la base per la realizzazione di mascarpone, mozzarella, ricotta, ecc. All’interno trovate anche un libro di ricette su come preparare e tutte le istruzioni utili per un piatto gustoso. In vendita con il 12% di sconto.

2)Kefirko Kefir maker

Un set per preparare il kefir in casa raggiungendo condizioni ottimali per la fermentazione e per semplificare la procedura dei granuli del latte. permette di preparare sia il kefir di latte che di acqua direttamente a casa. Incluso anche un ricettario per preparare varie ricette. Molto facile da preparare: basta aggiungere i granuli, dell’acqua o latte e lasciare fermentare per 24-48 ore massimo. Si trova disponibile in vari colori.

3)Kefir kombucha & Co.

Un libro con un ricettario per preparare tutte bevande salutari che migliorano la funzionalità intestinale. Sono salutari, facili da realizzare e dissetanti. Sono più di 40 ricette per preparare il kefir e aromatizzarlo secondo i vostri gusti.

Insieme al kefir, ecco quali altri alimenti assumere per rinforzare le difese del sistema immunitario.