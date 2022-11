Quello dei Pirati dei Caraibi è senza dubbio uno dei franchise di maggior successo degli ultimi anni nel mondo cinematografico. Grande parte della risonanza ottenuta e della fidelizzazione del pubblico era ed è dovuta alla presenza di Johnny Depp nel ruolo magistralmente eseguito del capitan Jack Sparrow.

Sin dal primo film uscito nell’ormai lontano 2003, Johnny Depp ha saputo farsi amare per la sua interpretazione buffa, credibile, sarcastica e ben riuscita dello scapestrato pirata.

Johnny Depp torna nei Pirati dei Caraibi: la conferma ufficiale

Dell’attore, però, si è ultimamente parlato tanto per via prima del processo del 2020 in cui è stato accusato di violenze sulla sua ex moglie Amber Heard e poi per il processo conclusosi a giugno 2022 che l’attore ha mosso contro la Heard accusandola di diffamazione.

In questi ultimi due anni la sua carriera era stata messa totalmente in dubbio a causa delle accuse a lui mosse, salvo il fatto d’aver poi vinto la causa di diffamazione dopo una lunga battaglia dentro e fuori le porte del tribunale (e soprattutto sui giornali). Si era arrivati a ipotizzare che, dopo essere stato estromesso da Animali Fantastici, Johnny Depp perdesse anche la sua possibilità di lavorare ancora con I pirati dei Caraibi…

e invece così non sarà!

Difatti è stato ufficialmente confermato dal Sun (lo stesso giornale che al tempo definì l’attore un “picchiatore di mogli”…) che Johnny Depp tornerà a vestire i panni dell’acclamato pirata. Assieme alla conferma – che ha subito mandato in visibilio i fan – sono anche trapelati i primi dettagli sul nuovo capitolo della seguitissima serie di film…

I Pirati dei Caraibi: il nuovo capitolo con Johnny Depp

Sempre il Sun ha rivelato il titolo provvisorio del nuovo film dei Pirati dei Caraibi prodotto da Disney, che dovrebbe essere A day at the sea. Chiaramente i lavori sono ancora a uno stato embrionale e anche il titolo ufficiale potrebbe cambiare.

Sempre stando alla testata giornalistica, Johnny Depp tornerà nel ruolo a partire da febbraio 2023, mese in cui saranno avviate le riprese della pellicola. La location di tali riprese sembra essere non solo ignota ma addirittura segreta: pare si tratti di un “luogo top secret nel Regno Unito”, come si legge sul Sun che cita una fonte anonima, aggiungendo poi: “Tutto è nelle fasi iniziali e non c’è ancora nessun regista associato al progetto”. Sembra inoltre che la Disney ci tenga particolarmente a tenere tutti i dettagli sotto chiave fino a data da destinarsi, dunque al momento questo è tutto ciò che sappiamo.

Conoscendo la data di inizio riprese, possiamo però ipotizzare che il film non verrà rilasciato prima del 2024 inoltrato. E se è vero che i fan sono felici di poter rivedere Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, è anche vero che alcuni hanno notato la sua contraddizione. Durante il processo aveva infatti dichiarato fermamente la sua intenzione di non tornare più a lavorare per la Disney, dopo il trattamento di diffidenza che gli è stato riservato. Evidentemente, però qualcosa è cambiato… forse in termini di compensi?