Sembrerebbe che il processo che ha visto protagonista Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard abbia lasciato i suoi segni anche in fatto di nuovi amori. Si era infatti parlato di un’eventuale flirt tra l’attore e Camille Vasquez, l’avvocata sempre presente in aula accanto a lui ma, stando ai recenti rumors, la vera avvocata che ha letteralmente rubato il cuore al Capitan Jack Sparrow è lei, Joelle Rich.

Rich aveva difeso Depp nella causa contro il tabloid The Sun a Londra nel 2020 (causa che fu persa): che cosa sappiamo dell’avvocata? Scopriamolo insieme!

Joelle Rich: chi è l’avvocata che ha rubato il cuore a Johnny Depp

Joelle Rich, classe 1985 (37 anni), è nata e cresciuta a Londra; stando a quanto dichiara il suo profilo LinkedIn, Rich avrebbe completato i suoi studi alla North London Collegiate School, frequentando successivamente l’Università di Birmingham e conseguendo la laurea in Giurisprudenza.

Dopo la laurea, Rich ha frequentanto la BPP Law School, completando anche un corso di pratica legale, specializzandosi in “media, entertainment, proprietà intellettuale e acquisizione commerciali e private”. Successivamente ha iniziato il suo percorso professionale come avvocata e attualmente è una delle partner dello studio legale Schillings per cui lavora dal 2011.

La professione da avvocata e il posto di prestigio da lei occupato, portano a Rich uno stipendio molto alto: le voci parlerebbero infatti di un patrimonio di circa 1,7 milioni di sterline, e un guadagno annuale pari a circa 250 mila sterline: niente male!

Joelle Rich è anche attiva sui social; il suo profilo Instagram (privato) conta quasi 2500 follower.

E la vita privata? In realtà sulla sua vita privata non si conoscono molte informazioni: Joelle Rich sarebbe sposata con l’imprenditore Jonathan Rich, dal quale ha avuto anche due figli. A causa dell’attuale situazione sentimentale e della voce che legherebbe l’avvocata all’attore hollywoodiano, la coppia sarebbe in procinto di un divorzio.

Joelle Rich e Johnny Depp: che cosa sta succedendo?

Sembrerebbe che tra l’avvocata e l’attore sia scattata la scintilla dell’amore. Non sappiamo con esattezza quando quest’ultima sia realmente scoccata e se sia stata la causa scatenante del divorzio tra Rich e il marito, ma una cosa è certa: Joelle Rich ha rubato il cuore di Johnny Depp.

Durante il processo contro Amber Heard, Joelle Rich è sempre stata presente ed è sempre stata fotografata insieme a Depp. Non in prima linea nella difesa dell’attore (ci ha pensato Camille Vasquez a difenderlo), ma sempre seduta dietro di lui, in prima fila, Joelle Rich non è mai mancata e ha sempre seguito Johnny in tutto e per tutto, salutando persino i fan che erano li per dare sostegno al loro idolo di Pirati dei Caraibi. Nonostante questo, però, tutte le persone pensavano che la vera fiamma fosse l’avvocata Vasquez, ma si sbagliavano.

L’avvocata che nel 2020 lo aveva difeso con il The Sun (perdendo però la causa) è la stessa avvocata che gli ha rubato il cuore: Joelle Rich e Johnny Depp farebbero coppia a tutti gli effetti. Chissà come andrà avanti la relazione, ma per il momento non ci resta che gioire con loro.