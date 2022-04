Amber Heard è un’attrice e modella statunitense, diventata popolare anche per il matrimonio decisamente burrascoso con Johnny Depp. I due sono finiti in tribunale e lei ha ottenuto un cospicuo risarcimento che ha interamente devoluto in beneficenza all’American Civil Liberties Union e al Children Hospital di Los Angeles.

Cosa sappiamo sul suo conto?

Amber Heard: chi è?

Amber Heard è nata a Austin, in Texas, il 22 aprile del 1986. Fin da piccolina ha sempre desiderato diventare modella e attrice e a soli 16 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi al suo più grande sogno. I genitori, papà imprenditore e mamma impiegata statale, non hanno ostacolato le sue passioni e le hanno permesso di trasferirsi a New York.

Amber, da sempre caparbia e istintiva, è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo e nel 2004 ha recitato prima in una serie tv e poi in una pellicola cinematografica, Friday Night Lights. Da questo momento in poi, la sua carriera è inarrestabile. La Heard ha preso parte a titoli degni di nota come: Dead Sexy – Bella da morire, Strafumati, Come ti ammazzo l’ex, Benvenuti a Zombieland, The Danish Girl, Justice League e Aquaman.

La Heard è un’attivista nell’ambito dei diritti civili, soprattutto in riferimento alle coppie omosessuali, e nel 2010 ha fatto coming out. Durante la serata di gala per il 25° anniversario della Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, ha rivelato di essere bisessuale. Amber, infine, ha preso parte anche al movimento #MeToo.

La storia d’amore con Johnny Depp

Prima di conoscere Johnny Depp, la Heard ha avuto una relazione con la fotografa Tasya Van Ree. La loro storia d’amore, però, è arrivata al capolinea quando Amber ha perso la testa per l’attore di Pirati dei Caraibi. I due si sono incontrati sul set di The Rum Diary ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L’attrice e quello che credeva il suo principe azzurro si sono sposati il 3 febbraio del 2014 con rito civile. La location? La casa di Depp a West Hollywood, Los Angeles.

Nel maggio del 2016, la Heard ha chiesto il divorzio sostenendo di aver subito dal marito violenze fisiche e psicologiche. Anche se ad oggi la storia appare ancora poco chiara, l’attrice ha ottenuto un risarcimento pari a 7 milioni di dollari. La cifra è stata interamente donata in beneficenza all’American Civil Liberties Union e al Children Hospital di Los Angeles.