Testo e significato della celebre canzone “Io vagabondo” pubblicata nel 1972 dalla band “I Nomadi”. Numerose le cover che sono state fatte negli anni da vari artisti, tra i quali anche il calciatore Zlatan Ibrahimovic che la interpreta con Sinisa Mihajlovic sul palco di Sanremo 2021.

“Io vagabondo” dei Nomadi, il testo

Io, un giorno crescerò

E nel cielo della vita volerò

Ma un bimbo che ne sa

Sempre azzurra non può essere l’età

Poi,

Una notte di settembre mi svegliai

Il vento sulla pelle

Sul mio corpo il chiarore delle stelle

Chissà dov’era casa mia

E quel bambino che giocava in un cortile

Io, vagabondo che son io

Vagabondo che non sono altro

Soldi in tasca non ne ho

Ma lassù mi è rimasto Dio

Sì, la strada è ancora là

Un deserto mi sembrava la città

Ma un bimbo che ne sa

Sempre azzurra non può essere l’età

Una notte di settembre, me ne andai

Il fuoco di un camino

Non è caldo come il sole del mattino

Chissà dov’era casa mia

E quel bambino che giocava in un cortile

Io, vagabondo che son io

Vagabondo che non sono altro

Soldi in tasca non ne ho

Ma lassù mi è rimasto Dio

Io, vagabondo che son io

Vagabondo che non sono altro…

Il significato del brano

La canzone “Io vagabondo” dei Nomadi è ormai entrata nel repertorio dei classici della musica italiana. Scritta da Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi, il brano è stato pubblicato nel 1972. Anni particolari per l’Italia e per il mondo, durante i quali i giovani sessantottini inneggiavano alla libertà, si rivoltavano contro la società e le inguistizie da essa causate. Da questi temi nasce anche il significato di “Io vagabondo”, una canzone che è un inno alla libertà e al distaccarsi da casa e dalle cose che sono familiari per diventare indipendenti anche senza soldi nelle tasche.

I Nomadi cantano una specie di percorso di formazione, da bambino ad adulto. Resta la speranza di un Dio che guidi il percorso di crescita e i passi che conducono fuori dal proprio nido.

