Ieri sera a Roma è andata in scena la prima del film di animazione “Inside Out 2”. Tante le star presenti all’evento. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look migliori della serata.

Inside Out 2: i look della prima del film

Ieri sera, 18 maggio 2024, è andata in scena la prima del film di animazione “Inside Out 2”, il cui primo capitolo ha ottenuto un grandissimo successo. Tante sono state le star presenti all’evento, tra cui Deva Cassel e Pilar Fogliati, doppiatrici rispettivamente dei personaggi “Noia” e Ansia”. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i look più belli della serata:

Deva Cassel: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha incantato tutti ieri sera. Deva, tra l’altro, è una delle doppiatrici della pellicola, per il personaggio di “Noia”. Per questo evento così speciale, Deva ha scelto un look total black firmato Dior. Per l’esattezza un completo formato da pantaloni a vita alta e da una camicia a maniche lunghe, caratterizzata da fiocco bon ton intorno al collo e da uno scollo a V profondo. Ai piedi la figlia della Bellucci ha scelto le slingback J’Aidore, anch’esse di colore nero, con tacco alto e fiocchetto laterale. Coda di cavallo e make up naturale a completare il look.

Pilar Fogliati: l'attrice italiana, che nel film è doppiatrice per il personaggio di "Ansia", ha scelto un mini dress di colore rosso con dei grandi fiori neri applicati sopra. Ai piedi un paio di décolleté bianche. Per lei invece capelli sciolti leggermente ondulati.

Serena Autieri: l'attrice napoletana per l'occasione ha scelto di indossare una gonna di colore grigio al ginocchio abbinata a un blazer bianco e a un paio di sandali con tacco alto. A completare l'outfit una borsa nera.

Andrea Delogu: la conduttrice televisiva e radiofonica ha indossato una tuta di pelle di colore rosso abbinata a un paio di mocassini anch'essi di colore rosso. Look aggressivo ma super chic.

Chiara Iezzi: la cantante ha scelto un look total black, formato da un tubino di pizzo al ginocchio con scollo profondo e un paio di décolleté ai piedi. A completare il look un paio di occhiali da sole scuri.

Sara Ciocca: la giovanissima attrice e doppiatrice italiana, nonché voce della protagonista del film di animazione, ha scelto un look casual, formato da una lunga gonna di jeans, di grande tendenza quest'anno.

Inside Out 2: data di uscita

“Inside Out” è stato uno dei film di animazione più amati, ed ecco che al cinema è finalmente arrivato il secondo capitolo, che vede sempre protagonista Riley, che ora è un’adolescente e sta per andare alle superiori. Gioia, Tristezza, Disgusto, Rabbia e Paura, saranno raggiunte da altre emozioni, ovvero Noia, Ansia, Imbarazzo, Invidia e Nostalgia. Il film è in uscita in tutti i cinema oggi, 19 giugno 2024. Non resta quindi che andare al cinema!

