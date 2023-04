Inseparabili – Dead Ringers: la seconda stagione ci sarà?

Inseparabili – Dead Ringers è una nuova serie tv disponibile su Prime Video, una rivisitazione del classico film di David Cronenberg. I fan si iniziano a chiedere se ci sarà una seconda stagione. Scopriamo i dettagli.

Inseparabili – Dead Ringers: ci sarà la seconda serie?



Dead Ringers – Inseparabili è una nuova serie tv disponibile a partire dal 21 aprile su Prime Video. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna del classico film di David Cronenberg, del 1988. La vincitrice del premio Oscar, Rachel Weisz, mostra tutto il suo talento interpretando un doppio ruolo, ovvero quello di Elliot e Beverly Mantle, le due gemelle protagoniste della storia. Queste due gemelle condividono proprio tutto, dalle droghe agli amanti, compreso un desiderio davvero incredibile di fare tutto ciò che è in loro potere, anche spingersi oltre i limiti dell’etica medica, nel tentativo di sfidare le pratiche antiquate e mettere al primo posto l’assistenza sanitaria alle donne.

Si tratta di una miniserie, che segue proprio le vicende di queste due gemelle identiche, brillanti ginecologhe e ostetriche che lavorano a New York e che hanno il grande desiderio di fare tutto il possibile per porre l’attenzione sull’assistenza sanitaria alle donne. Le due convivono e lavorano insieme, anche se con qualche difficoltà, e hanno questo grande progetto che potrebbe rivoluzionare il mondo della ginecologia. Fin dai primi momenti sarà molto evidente che i metodi delle due gemelle divergono e, quando Beverly si innamora di una sua paziente, iniziano ad emergere i primi problemi tra le due, proprio quando stavano per riuscire a realizzare il loro sogno. Si tratta di una serie tv molto particolare, con qualche risvolto decisamente inquietante, ma si tratta di una semplice miniserie, che non prevede una seconda stagione.

La seconda stagione non ci sarà



Nonostante il possibile grande successo di questa serie tv, dovuto alla trama particolare e anche alla straordinaria interpretazione di Rachel Weisz, non ci sarà una seconda stagione. Fin da quando è stato ideato il progetto, infatti, è sempre stato immaginato come una miniserie, per cui non si è mai preso in considerazione l’idea di allungare la trama con una seconda stagione. Il team produttivo e Amazon Studios hanno sempre avuto le idee molto chiare. Il loro obiettivo era quello di riproporre sullo schermo la vicenda che viene raccontata nel film di Cronenberg, del 1988. Esistono casi di serie tv che inizialmente erano nate come limited series e poi sono state rinnovate per altre stagioni per via del successo ottenuto, ma è una circostanza decisamente molto rara. A meno che non ci sia un anomalo e decisamente imprevisto successo fuori dal comune, è praticamente certo che la seconda stagione di Dead Ringers non ci sarà. Per il momento, fino ad eventuali annunci ufficiali, i telespettatori possono seguire questa prima, e probabilmente unica, stagione su Prime Video e lasciarsi trasportare da questa trama particolarmente avvincente, ricca di colpi di scena e anche di momenti di tensione. Una serie tv sicuramente da non perdere.