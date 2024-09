“Il Diavolo Veste Prada” è uno dei film più visti e amati di sempre ma, siete certi di conoscerne tutti i retroscena e i segreti? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le curiosità più strani del film con Meryl Streep.

Il Diavolo Veste Prada: di cosa parla il film?

“Il Diavolo Veste Prada” è un film del 2006 diretto da David Frankel ed è diventato un vero cult. Pochi di noi non l’hanno visto almeno una volta, anzi ogni volta che viene ritrasmesso in televisione gli ascolti sono sempre altissimi. “Il Diavolo Veste Prada” è uno di quei film che non passano mai di moda, un film in grado di emozionare e divertire anche se è la decima volta che lo guarda. Ma, di cosa parla questo film? Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, è una aspirante giornalista di attualità ma, non appena laureata, trova lavoro presso una rivista di moda, la Runway. Di moda, Andy, sa ben poco e soprattutto non sa con chi avrà a che fare, ovvero il suo capo, Miranda Priestly (Meryl Streep), ma anche la collega Emily (Emily Blunt). Grazie ai consigli di Niger (Stanley Tucci), Andy si farà strada nel mondo della moda anche se ciò può significare perdere di vista chi è veramente. Insomma, se non lo avete mai visto è ora di farlo!

Il Diavolo Veste Prada: i retroscena e i segreti che ancora non conosci

Per tutti i fan del film “Il Diavolo Veste Prada“, ci sono alcuni retroscena e segreti che probabilmente non conoscete e che ora andremo a scoprire insieme. Tutti saprete che il personaggio di Miranda è ispirato ad Anna Wintour, la direttrice di Vogue America, ma ecco alcune cose che invece magari non sapete:

Meryl Streep, dopo aver detto ad Anne Hathaway di essere felice di lavorare con lei, per entrare in sintonia con il personaggio, sul set è stata con lei sempre fredda e distaccata , proprio al fine di rendere più credibile la tensione tra Andy e Miranda.

, proprio al fine di rendere più credibile la tensione tra Andy e Miranda. La frase pronunciata da Miranda “ Fa pure tutto con la massima calma” è diventata virale. L’attrice ha detto di essersi ispirata a Clint Eastwood per la modulazione della voce.

è diventata virale. L’attrice ha detto di essersi ispirata a Clint Eastwood per la modulazione della voce. Anne Hathaway non era la prima scelta , anzi la produzione voleva un’attrice più famosa. E’ stata la Streep ad aiutare la collega a ottenere il ruolo.

, anzi la produzione voleva un’attrice più famosa. E’ stata la Streep ad aiutare la collega a ottenere il ruolo. Il personaggio interpretato da Emily Blunt non doveva essere inglese, ma la recitazione dell’attrice con quel particolare accento convinse la produzione a scegliere proprio lei.

Il Diavolo Veste Prada: in arrivo il sequel?

Il sequel del film del 2006, “Il diavolo veste Prada” si farà, anzi è già in fase di lavorazione. Sono trascorsi quindi 18 anni dal primo e iconico film, uno dei più amati e visti in assoluto e finalmente la Disney sta lavorando per il secondo capitolo. I tanti fan del film non vedono l’ora di sapere cosa accadrà a Miranda Pristley. Stando alle voci che stanno circolando negli ultimo giorni, pare che anche nel sequel de “Il diavolo veste Prada”, ci saranno la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e la produttrice Wendy Finerman, che visto il successo del primo film sono senza dubbio una squadra vincente. Da ricordare anche che l’autrice del libro su cui si basava il film, aveva già scritto nel 2013 un sequel, dal titolo “La vendetta veste Prada: il ritorno del diavolo”. Ed ecco che finalmente sta per arrivare anche il secondo film! Al momento non si conosce una possibile data di uscita de “Il diavolo veste Prada 2”.