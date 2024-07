Ice roller: usi e come applicarlo

Per prendersi cura della pelle, degli inestetismi come le borse e le occhiaie, per cercare di ridurle, ci si sottopone alla crioterapia che sfrutta le proprietà del ghiaccio. In commercio ci sono prodotti come gli ice roller, strumenti di bellezza che hanno la stessa funzione e benefici da comprare online su Amazon approfittando degli sconti.

Ice roller

Usare il ghiaccio può apparire, di primo acchito, una tecnica considerata eccessivamente di tendenza, ma aiuta sicuramente a ridurre il gonfiore soprattutto nella zona del viso stimolando così la circolazione sanguigna. Un esempio sono proprio gli ice roller, degli utensili realizzati in un materiale quale la plastica o il vetro in base anche alle proprie esigenze.

Si compongono di una base prensile, quindi da prendere con le mani e da un rullo rotante in metallo o plastica che bisogna mettere in frigorifero per poterlo congelare e usare poi in un secondo momento. L’uso è molto semplice ma efficace. Bisogna soltanto passarlo nell’area da sgonfiare in modo da stimolare il drenaggio e ridurre questa zona.

Nell’uso degli ice roller non bisogna eccedere con il tempo di applicazione altrimenti si va a causare dei danni alla pelle. Bisogna lasciarlo raffreddare per almeno due o tre ore e il tempo di applicazione non deve superare i 3-5 minuti. Si può usare come primo step della skin care per poi lavare il viso subito dopo l’applicazione.

Ice roller: benefici

Un prodotto come gli ice roller può essere molto utile durante il periodo estivo quando fa troppo caldo e la pelle necessita di una skin care che sia adeguata alla stagione. Come già accennato, i principi sono davvero tanti perché non solo stimola la circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico, ma va anche a rinnovare il ricambio cellulare.

Usare questo prodotto sulla pelle significa ridurre le infiammazioni e i rossori dovuti magari a problemi di acne, eczema, ecc. L’ideale per una pelle particolarmente arrossata e delicata che dona il giusto refrigerio e tutte le proprietà di cui si ha bisogno. Molto utile anche per le borse e le occhiaie dal momento che aiuta a diminuire questi inestetismi.

Con l’uso degli ice roller la pelle appare delicata, fresca e maggiormente levigata. Stimola poi la circolazione in modo da ottenere molto più ossigeno e i giusti nutrienti fornendo così un colorito sano. Grazie alle proprietà del ghiaccio il prodotto si assorbe rapidamente con notevoli benefici e risultati validi. Provvede poi a un buon restringimento dei pori.

Ice roller: dove comprare

Si tratta di un prodotto disponibile sul sito di Amazon con offerte e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre migliori ice roller per la cura del viso scelti tra i più benefici dalle consumatrici con una descrizione di ognuno.

1)Kitsch rullo di ghiaccio per viso

Un rullo di ghiaccio indicato per il viso in plastica riciclata adatto per il gonfiore degli occhi. Un massaggiatore nel colore rosa che dona subito sollievo alla pelle irritata. Stimola la circolazione sanguigna riducendo le tossine e l’infiammazione dovuta a scottature, depilazione, rasatura, ecc.

2)Latme ice rullo ghiaccio

Uno strumento di bellezza indicato per il viso e il corpo. Un massaggiatore che usa un rullo per alleviare la stanchezza e avere così una pelle più liscia e tonica, meno spenta. Si applica facilmente permettendo di lasciare l’epidermide liscia e bella.

3)Project e beauty terapia del rullo di ghiaccio freddo

Un massaggio del corpo per il viso e il corpo che dona sollievo dal dolore e dal rossore. Un prodotto dalla forma arrotondata che riduce il gonfiore raffreddando la zona degli occhi donando immediatamente freschezza. Il design è ergonomico per adattarsi alle linee del collo e del viso.

