Scopri i matrimoni che hanno fatto la storia per il loro lusso e opulenza.

I matrimoni da favola che hanno segnato la storia

Quando si parla di matrimoni, l’immaginazione corre subito a cerimonie da sogno, abiti sontuosi e festeggiamenti indimenticabili. Alcuni matrimoni, però, hanno superato ogni limite di spesa, trasformandosi in eventi faraonici che rimarranno nella memoria collettiva. Dalle celebrazioni reali a quelle di miliardari, ecco un viaggio tra i matrimoni più costosi della storia.

Il matrimonio da record di Khadija Uzhakhova e Said Gutseriev

Il matrimonio tra l’ereditiera russa Khadija Uzhakhova e il magnate del petrolio Said Gutseriev, celebrato a Mosca, è considerato il più costoso della storia, con un costo che ha raggiunto il miliardo di dollari. Il padre dello sposo, Mikhail Gutseriev, ha voluto rendere questo giorno indimenticabile, trasportando gli invitati a bordo di lussuose Bentley e decorando il ristorante con fiori in ogni angolo. La sposa ha indossato un abito di Elie Saab, mentre l’intrattenimento è stato assicurato da star del calibro di Jennifer Lopez e Sting, rendendo la serata ancora più magica.

Le nozze sfarzose di Anant Ambani e Radhika Merchant

Un altro matrimonio che ha fatto scalpore è stato quello tra Anant Ambani, figlio del miliardario indiano Mukesh Ambani, e Radhika Merchant. Le celebrazioni sono durate ben sette mesi e hanno incluso eventi straordinari come crociere sul Mediterraneo e feste di fidanzamento con performance di artisti internazionali come Justin Bieber e Rihanna. Il costo totale di queste nozze si aggira intorno ai 600 milioni di dollari, senza contare l’imponenza delle decorazioni e dei festeggiamenti che hanno coinvolto oltre 800 ospiti.

Il matrimonio principesco di Carlo e Diana

Non si può parlare di matrimoni costosi senza menzionare le nozze tra il Principe Carlo e la Principessa Diana. Celebrato nel 1981, questo matrimonio ha catturato l’attenzione di oltre 750 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il costo stimato di 48 milioni di dollari (equivalenti a circa 166 milioni di oggi) ha incluso un abito da sogno per Diana, ricoperto di perle e con uno strascico di oltre sette metri. La cerimonia, tenutasi nella Cattedrale di St. Paul, è stata un evento che ha segnato un’epoca, con oltre 3.500 invitati e una festa che ha illuminato Londra con fuochi d’artificio.

Le celebrazioni di Harry e Meghan

Le nozze tra il Principe Harry e Meghan Markle hanno segnato un altro capitolo di matrimoni da favola. Con un costo di circa 45 milioni di dollari, la cerimonia si è svolta nella suggestiva St. George’s Chapel e ha visto la partecipazione di oltre 600 ospiti, tra cui molte celebrità. Meghan ha indossato un abito di Givenchy, mentre la cerimonia è stata arricchita da un coro gospel e da un sermone che ha emozionato il pubblico. La festa successiva, con musica di Elton John, ha reso il tutto ancora più memorabile.

Il matrimonio reale di Felipe e Letizia

Infine, non possiamo dimenticare le nozze tra il Re Felipe di Spagna e Letizia Ortiz, celebrate nel 2004. Con un costo di circa 35 milioni di dollari, la cerimonia ha avuto luogo nella cattedrale di Almudena a Madrid e ha visto la partecipazione di 1.200 invitati, tra cui membri delle famiglie reali europee. Letizia ha indossato un abito di seta del valore di 8 milioni di dollari, mentre la celebrazione al Royal Palace ha offerto un banchetto indimenticabile.