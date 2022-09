Sui social sono diventati virali alcuni video che ritraggono Robert Smith, leader dei The Cure, mentre prevede la morte della Regina Elisabetta. I filmati risalgono a dieci anni fa ed è assurdo che l’artista abbia quasi azzeccato la data.

Robert Smith aveva previsto la morte della Regina

Robert Smith è un mago? E’ questa la domanda che si stanno ponendo alcuni fan nelle ultime ore. Il motivo è semplice, così come lo è la risposta al quesito, ed è da ricollegare ad alcuni video che sono diventati virali sui social. I filmati in questione immortalano il leader dei The Cure mentre prevede la data della morte della Regina Elisabetta. Il cantante, che non ha mai amato troppo la Royal Family, afferma che la sovrana più longeva d’Inghilterra sarebbe deceduta il 7 settembre.

Le parole di Robert Smith

In uno dei video diffusi sui social, Smith afferma:

“Ci saranno dei cambiamenti, anche una rivoluzione nel Regno Unito. Dici di no perché la Regina è sempre più popolare? La Regina morirà il 7 settembre. Poi ci sarà una grande rivolta e io sarò eletto Re”.

Ovviamente, il tono di Robert è ironico, tanto che nella previsione non parla solo di rivolte, ma anche della sua elezione a Re.

Insomma, una specie di delirio di onnipotenza. In ogni modo, il fatto che abbia quasi azzeccato il giorno della morte della Regina ha lasciato tutti senza parole.

Robert Smith siempre sensato. https://t.co/4TO0gYaivL — Echo & the Bad Bunnymen (@miguelmigraines) September 9, 2022

Il pensiero della stampa britannica

Il Daily Mail parla così della previsione di Robert Smith sulla morte della Regina:

“Sono riemersi filmati inquietanti di Robert Smith dei The Cure che predice la data in cui la Regina Elisabetta II sarebbe morta. In un video in particolare, girato nel 2012, si può sentire il cantante, 63 anni, dire che Sua Maestà sarebbe morta il 7 settembre. Gli utenti di Twitter hanno ricondiviso la clip dopo la triste notizia della scomparsa della Regina Elisabetta II all’età di 96 anni. Parlando nell’intervista, è stata fatta durante un festival musicale tedesco, e si sente il musicista che fa sapere della sua antipatia per la famiglia reale. Lui dice con sicurezza che la regina sarebbe morta il 7 settembre. Proprio perché il video è stato girato dieci anni fa, gli utenti di Twitter sono rimasti scioccati dalle previsioni del frontman”.