Figlio di una showgirl italiana molto conosciuta soprattutto tra i salotti televisivi di Mediaset è pronto a partire per la volta dell’Honduras insieme alla madre. Ecco chi è Alessandro Iannoni, concorrente per la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal 21 marzo 2022.

Alla conduzione, ancora una volta, Ilary Blasi.

Chi è Alessandro Iannoni

Classe 2002, Alessandro Iannoni è il primo dei due figli di Carmen Di Pietro e dell’ex marito di lei, Giuseppe Iannoni. Alessandro è molto riservato, tutto ciò che si sa sulla sua vita privata, per esempio, è che avrebbe intrapreso gli studi di Economia Aziendale all’Università LUISS di Roma.

Le altre informazioni che abbiamo sul ragazzo sono dichiarazioni rilasciate dalla madre e da Alessandro stesso in alcune interviste nei talk show televisivi, che spesso hanno anche scatenato piccole polemiche.

Curiosità e polemiche

Come dicevamo, se Alessandro è tanto giovane quanto riservato, la madre al contrario si confida spesso con le telecamere, anche su cose che riguardano la sua famiglia.

A Pomeriggio Cinque infatti la showgirl aveva svelato di voler allontanare di casa il figlio dopo il compimento della maggior età (cosa che poi ha detto di voler fare anche con la figlia più piccola, Carmelina), per paura che diventi troppo “bamboccione”. È stato lo stesso ragazzo a confermare che, dopo aver festeggiato il compleanno, ha trovato le valigie fuori dalla porta.

Allo stesso tempo però, la Di Pietro fatica a non comportarsi come le “mamme chioccia” che tanto critica. A Vieni Da Me, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo sulla Rai, lo stesso Alessandro Iannoni infatti ha dichiarato di non avere ancora la patente, nonostante la maggior età, perché la madre ha paura dei pericoli che potrebbero verificarsi alla guida.

Lo scherzo de Le Iene

Nel 2019 Alessandro Iannoni si è reso protagonista di uno scherzo organizzato da Le Iene “ai danni” della madre. Non è un segreto infatti che Carmen Di Pietro si sia sottoposta a numerosi interventi di chirurgia plastica e il programma di Mediaset ha voluto testare i livelli della sua tolleranza davanti alla decisione del figlio di sottoporsi ad un intervento per allungare il proprio membro maschile.

Uno scherzo riuscitissimo, se l’intento era scatenare nella Di Pietro la disperazione più totale. La showgirl infatti se l’è presa con il medico-attore arrivando a distruggere anche lo studio e con la fidanzata di Alessandro, Ginevra, quella che secondo lo scherzo avrebbe spinto il ragazzo a fare l’intervento.