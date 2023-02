La 65° edizione dei Grammy Awards ha visto sfilare outfit originali e audaci in grado di accendere tutti i riflettori: scopriamo i più iconici

La Crypto.com Arena di Los Angeles, in California, ha ospitato la 65° edizione dei Grammy Awards. La cerimonia di premiazione è avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023 e il red carpet ha visto sfilare tutti gli artisti in gara in outfit incredibilmente originali.

La musica, del resto, è anche spettacolo: scopriamo insieme i migliori look da tappeto rosso dei Grammy Awards 2023.

Grammy Awards 2023: i look più iconici del red carpet

Quando si parla di Grammy Awards non si può non parlare anche di moda. Ormai si sa, il tappeto rosso della cerimonia ospita ogni anno outfit sempre più particolari difficili da dimenticare. L’edizione numero 65 del grande evento musicale, infatti, non ha deluso le aspettative ma, al contrario, pare averle di gran lunga superate.

Tra i look più iconici che hanno sfilato sul red carpet dell’evento, Lizzo sicuramente detiene il primato: la cantante, infatti, è arrivata sul tappeto rosso della cerimonia indossando un outfit Dolce & Gabbana dai volumi vaporosi e da uno strascico extra long. Sotto l’ampio mantello con strascico un abito con bustier e applicazioni glitter: un misto tra il rosso e il color salmone, ma l’effetto non cambia: Lizzo ha stupito tutti.

Diametralmente opposto il look sfoggiato dalla cantante Doja Cat, arrivata sul red carpet con un abito Versace total black in stile cat woman. L’abito a sirena, sinuoso e assai audace, è di lattice nero e aderisce perfettamente alla silhouette dell’artista. A completare il look i lunghi guanti abbinati.

Anche Anitta ha scelto Versace per la cerimonia, ma un Versace vintage vaporoso e originale nonostante siano passati circa 20 anni dalla sua prima apparizione. La cantante brasiliana ha scelto un modello total black a sirena caratterizzato da un’ampissima coda a strascico dai tessuti sovrapposti: sensuale ed elegante, Anitta ha lasciato tutti senza fiato.

L’originalità è stata di casa per i Grammy Awards 2023: anche la rapper Cardi B ha voluto osare con il suo outfit blu elettrico firmato Gurav Gupta Couture dai dettagli cut out e dalla struttura scultorea incredibilmente originale.

Impossibile non citare gli outfit coordinati proposti da Sam Smith e Kim Petras, entrambi in rosso ma di due brand differenti. Sam Smith ha sfilato sul red carpet con un abito di Valentino degno della sua audace personalità: guanti, bastone e volumi pazzeschi, il cantante ha dimostrato ancora una volta di volere essere se stesso a prescindere da tutto. Accanto a lui Kim Petras in Victor Costa vintage: abito corto con gonna a palloncino, décolleté rosse e velo in tulle: perfetta.

Dopo Sam Smith è doveroso citare un altro grande artista in grado di stupire quando si tratta di moda: Harry Styles. Il cantante, infatti, non ha rinunciato all’eccentricità e ha scelto di indossare una tutina firmata Egonlab in stile arlecchino fatta interamente di cristalli Swarovski.

Tra gli uomini il nero ha spopolato: a scegliere il total black Saint Jhn in Margiela, Steve Lacy in Saint Laurent, Lucky Daye con un abito total black in paillettes e decorazione artistica silver.

Tocco di rosso per Pharrell Williams, arrivato sul red carpet con un outfit firmato Ernest W. Baker giacca-pantalone in trama trapuntata e mini borchie. Sportivo, alternativo e sempre sul pezzo in fatto di stile.

I Grammy Awards 2023 hanno lasciato il segno di stile, oltre che la voce.